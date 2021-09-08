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Проблема с визами, ротация и признание УЕФА. Как сборная Казахстана провела микроцикл в отборе на ЧМ-2022

Проблема с визами, ротация и признание УЕФА. Как сборная Казахстана провела микроцикл в отборе на ЧМ-2022
©КФФ
Новости спорта Футбол Сборные

Сборная Казахстана впервые провела три официальных матча за семь дней в рамках отбора на ЧМ-2022. Корреспондент Vesti.kz подводит итог этого микроцикла.

Ранее национальная команда в отборочных турнирах не играла по такому графику. Казалось, что с данным расписанием сборная не справится и посыплется в какой-нибудь отдельно взятой игре или во всех матчах подряд. Тем более, соперники были отнюдь не простыми - Украина, желавшая поквитаться за мартовскую ничью в Киеве, недавний участник Евро-2020, команда Финляндии и Босния и Герцеговина, отобравшая не так давно на выезде очки у Франции и почти два года не знающая побед в официальных матчах.

В итоге, как мы помним, случились героические ничьи с Украиной и Боснией и Герцеговиной - оба раза 2:2, а также минимальное поражение от Финляндии - 0:1.

Как сработала ротация

Экс-наставник национальной команды Ваит Талгаев перед этими матчами выражал надежду на то, что обойма Талгата Байсуфинова, несмотря на определенную долю риска, должна сработать. 

Так практически и получилось. Главный тренер национальной сборной смело менял стартовые расстановки в каждом из матчей. Причем ротация была тотальной. Так, по сравнению с игрой против Украины на встречу с Финляндией он сделал десять изменений - варьирование состава не коснулось лишь защитника Александра Марочкина.

Стартовая расстановка на матч с Боснией и Герцеговиной вовсе отличалась от предыдущих двух. В итоге Байсуфинов в трех играх задействовал 23 игрока, или два полных состава. Очень смелое решение, учитывая, что перед этим последний раз команда собиралась в июне и были опасения насчет ее сыгранности.

Кто дебютировал

Байсуфинов смело вводил в игру новых исполнителей. Так, в прошедших матчах сразу несколько футболистов дебютировали в рядах национальной команды. В матче с Украиной впервые на поле в форме сборной вышел нападающий "Кайрата" Артур Шушеначев. А в поединке с Финляндией на поле оказалось три новичка команды: Максат Тайкенов ("Каспий"), Самат Жарынбетов ("Тобол") и Айдос Таттыбаев ("Шахтер").

Признание УЕФА

Защитник сборной Казахстана Руслан Валиуллин после дубля в ворота Украины возглавил топ-3 игроков четвертого дня квалификации ЧМ-2022. Забивший дебютные голы за национальную команду, он обошел героя матча с Испанией шведа Виктора Клаессона и нападающего боснийцев Эдина Джеко, гол которого позволил балканской сборной сыграть вничью с Францией.

Нетипичные потери

Для любой команды потери неизбежны. В составе сборной в некоторых из прошедших матчей из-за повреждения, например, не смог сыграть Валиуллин, а Стас Покатилов из-за перебора желтых карточек пропускал поединок в Хельсинки. Впрочем, Покатилов не смог помочь партнерам в Боснии и Герцеговине из-за отсутствия визы.

По этой же причине в Финляндии не сыграли Бахтиер Зайнутдинов и Азат Нургалиев. В Боснии и Герцеговине также не было Нургалиева и Нуралы Алипа. Безусловно, подобные проблемы с документами неприемлемы для команды, которая выступает на таком уровне. Лицо футбола той или иной страны определяют не только результаты, но и профессионализм функционеров, отвечающих за организационные моменты в главной футбольной команде Казахстана.

Накануне именно появление Зайнутдинова позволило национальной сборной спасти ничью в Зенице. Кто знает, вероятно, в Хельсинки не хватало лидера ЦСКА. Очевидно, что подобные факторы не должны влиять на результаты игр.

Победить Боснию с Финляндией и ждать осечек Украины. Как Казахстан может побороться за попадание на ЧМ-2022

Напомним, в оставшихся матчах отбора ЧМ-2022 сборная Казахстана сыграет на своем поле с Боснией и Герцеговиной (9 октября) и Финляндией (12 октября). 13 ноября национальная команда встретится на выезде с Францией.

Фото: КФФ©

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Метки:
Сборная РК по футболу ЧМ-2022 Байсуфинов Талгат Казахстанцы за границей ЦСКА Зайнутдинов Бахтиер Покатилов Стас

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