"Хочется, чтобы сыграли на победу". Казахстанский тренер оценил шансы сборной в матче отбора на ЧМ против Украины

Сборная Казахстана может сыграть с Украиной в атакующий футбол, считает известный специалист Ваит Талгаев. В интервью корреспонденту Vesti.kz он оценил шансы команды в предстоящем матче отбора на ЧМ-2022.

- Сумеет ли сборная Казахстана повторить результат первого матча, когда в Киеве была ничья - 1:1?

- Предпосылки на это и определенные шансы до игры всегда есть. Просто мы давно не видели, какие в команде связи и сочетания. И после чемпионата Европы не представляем, как выглядит сборная Украины. Тем более, у нее сменился тренер и у нас еще неизвестно, будет ли Байсуфинов, потому что нахождение наставника на скамейке запасных имеет большое значение для команды - он должен вживую смотреть и координировать действия игроков. В данной ситуации он выкручивался, руководил тренировками онлайн.

Надежды есть. Мы можем сравнить игру команды Украины на чемпионате Европы - местами она неплохо проскакивала, но сейчас там нет многих исполнителей, плюс наш соперник понимает, что надо любыми силами обыгрывать Казахстан, чтобы ввязаться в борьбу за путевку на чемпионат мира. Наверное, в этом будет наше преимущество.

Какую тактику изберет наша команда - зависит от состава. Тот же Щеткин не сможет помочь. Сборная Казахстана еще не действовала первым номером. Хочется увидеть атакующий футбол, чтобы команда сыграла на победу, потому что выступает на своем поле. Чтобы не отсиживались в обороне, а в нападении - как получится, с расчетом на авось.

- Сборная проведет три матча за семь дней. Для наших игроков это не привычный темп, как команда может с этим справится?

- Ситуация будет тяжелая. Игры чемпионата показывают, что на четвертый день футболистам тяжело играть, а здесь матчи пройдут на третий день. Наверное, будет ротация, игроков же взяли для чего-то. Надо выбирать, строить команду на будущее и рисковать, чтобы посмотреть всех игроков. Мое понимание такое - если ты взял футболистов в состав, значит рассчитываешь на них, они же не туристы, чтобы съездить просто в Финляндию и Боснию и Герцеговину. Значит, на них есть надежда - это качественные исполнители, которым надо доверять и строить команду на перспективу.

Я думаю, этот цикл надо пройти, а потом выстраивать другую команду, обновить ее. У нас есть молодежная сборная и им надо давать шансы. От кого-то надо отталкиваться.

Напомним, матч Казахстан - Украина состоится 1 сентября в Нур-Султане. Начало поединка в 20:00. В марте соперники сыграли в Киеве вничью - 1:1, а на старте отбора команда Талгата Байсуфинова уступила Франции - 0:2.

Наставник сборной Казахстана переболел коронавирусом. Сегодня, стало известно, что Байсуфинов сдал отрицательный ПЦР-тест. Ранее он был изолированным от команды.

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