Конкуренты Казахстана сыграли с неожиданным результатом в Лиге наций

Сборная Словакии по футболу на своем поле проиграла команде Азербайджана в розыгрыше Лиги наций, передает корреспондент Vesti.kz. Два гола были забиты в компенсированное время.

В матче, который проходил в Трнаве, счет был открыт в конце первого тайма, когда отличился Ренат Дадашов. Хозяева поля отыгрались в компенсированное к матчу время после реализованного пенальти.

Отличился Эрик Йирка. Но затем Азербайджан снова забил и вырвал гостевую победу - 1:2. Автором решающего гола стал Ходжад Хагверди.

Этот результат поднял азербайджанцев на второе место в третьей группе дивизиона С, которую досрочно выиграла сборная Казахстана.

Подопечные Магомеда Адиева набрали 13 очков в пяти встречах и не только поднялись в дивизион В, но и смогут побороться за одну из путевок на Евро-2024.

С победой казахстанских футболистов поздравил Президент Касым-Жомарт Токаев, а автор победного гола Бахтиер Зайнутдинов обратился к болельщикам.

Казахстан выиграл Лигу наций и сотворил историю

В последнем туре группового раунда, который пройдет 25 сентября, Азербайджан примет Казахстан, а Беларусь на нейтральном поле сыграет со Словакией.

Турнирная таблица "Лига наций 2022/24" Лига С. Группа 3 № Участник И В Н П М О 1 Казахстан 5 4 1 0 8-3 13 2 Азербайджан 5 2 1 2 4-4 7 3 Словакия 5 2 0 3 4-5 6 4 Беларусь 5 0 2 3 2-6 2 Перейти на страницу турнирной таблицы →