Конкуренты Казахстана сыграли с неожиданным результатом в Лиге наций

Сборная Словакии по футболу на своем поле проиграла команде Азербайджана в розыгрыше Лиги наций, передает корреспондент Vesti.kz. Два гола были забиты в компенсированное время.
В матче, который проходил в Трнаве, счет был открыт в конце первого тайма, когда отличился Ренат Дадашов. Хозяева поля отыгрались в компенсированное к матчу время после реализованного пенальти.
Отличился Эрик Йирка. Но затем Азербайджан снова забил и вырвал гостевую победу - 1:2. Автором решающего гола стал Ходжад Хагверди.
Этот результат поднял азербайджанцев на второе место в третьей группе дивизиона С, которую досрочно выиграла сборная Казахстана.
Подопечные Магомеда Адиева набрали 13 очков в пяти встречах и не только поднялись в дивизион В, но и смогут побороться за одну из путевок на Евро-2024.
С победой казахстанских футболистов поздравил Президент Касым-Жомарт Токаев, а автор победного гола Бахтиер Зайнутдинов обратился к болельщикам.
Казахстан выиграл Лигу наций и сотворил историю
В последнем туре группового раунда, который пройдет 25 сентября, Азербайджан примет Казахстан, а Беларусь на нейтральном поле сыграет со Словакией.