"Заслужили не мы, а болельщики". Зайнутдинов - о юбилейном голе за Казахстан и обещании тренера

Ключевую роль в победе сборной Казахстана над соперниками из Беларуси в Лиге наций сыграл Бахтиер Зайнутдинов. Именно он забил решающий гол на 79-й минуте встречи, а в интервью корреспонденту Vesti.kz он прокомментировал исторический результат главной команды страны и свой юбилейный гол в футболке сборной.

Казахстан обыграл Беларусь и получил шанс пробиться на Евро-2024 через стыковые матчи, а Зайнутдинов обратился к болельщикам.

- Сборная Казахстана впервые в истории пробилась в дивизион B Лиги наций, а ты забил решающий гол. Какие эмоции испытываешь?

- Чувствую опустошение, потому что все силы отдали на поле. Самое главное, что этого заслужили наши болельщики. Не мы, а болельщики.

- Сегодня была великолепная атмосфера на стадионе. Ты давненько не играл за сборную, тем более на переполненном стадионе. Приятно вернуться и снова ощутить эти эмоции?

- В первую очередь приятно вернуться в Казахстан. Я очень скучал, скучал по болельщикам.

- Поздравляю тебя с десятым, юбилейным голом за сборную!

- Уже десять?

- Да, десять. Когда планируешь побить рекорд и установить новую планку, ведь до повторения показателя Руслана Балтиева осталось три мяча?

- Не знаю, но Тахирович (Руслан Балтиев), наш тренер, сказал, что если я побью рекорд, то он сам лично проставится.

- Это является для тебя дополнительной мотивацией?

- Конечно.

- С учетом того, что в ЦСКА ты играешь центрального защитника, не сложно ли перестраиваться в играх за сборную?

- Конечно, есть определенные сложности. Но самое главное, что победили, а остальное уже не важно.

Напомним, что после этой победы сборная Казахстана стала недосягаемой для соперников и досрочно заняла первое место в таблице.

Турнирная таблица "Лига наций 2022/24" Лига С. Группа 3 № Участник И В Н П М О 1 Казахстан 5 4 1 0 8-3 13 2 Азербайджан 5 2 1 2 4-4 7 3 Словакия 5 2 0 3 4-5 6 4 Беларусь 5 0 2 3 2-6 2 Перейти на страницу турнирной таблицы →

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