Ключевые матчи Тагыбергена за сборную Казахстана: дебют, капитанство, памятный гол и прощание

Капитан сборной Казахстана Асхат Тагыберген принял решение завершить выступления за национальную команду в возрасте 34 лет. Корреспондент Vesti.kz вспоминает главные моменты полузащитника в футболке казахстанской дружины.

За национальную команду хавбек выступал с июня 2014 до июня 2025 года. В 63 матчах он отметился тремя голами и семью ассистами.

"Матч против Северной Македонии стал для меня последним в составе национальной сборной. Это решение мы приняли вместе с семьей. Пришло время уступить дорогу молодым. Футбол - это всегда конкуренция. Сейчас об этом много говорят, и я сам верю, что возраст - это лишь цифра в паспорте. Но сегодня я чувствую: пора освободить это место. Я сыграл свой последний матч за сборную. Мою футбольную карьеру я продолжу на клубном уровне. Каждый матч за национальную команду я принимал близко к сердцу. Особенно запомнится поддержка 30 тысяч болельщиков на "Астана Арене" - это навсегда останется в памяти. Спасибо всем, кто был рядом и поддерживал. Пусть Всевышний вознаградит всех вас добром. Для меня было большой честью быть частью сборной и носить капитанскую повязку. Благодарю от всей души!", - так прокомментировал Тагыберген свое решение уйти из сборной.

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7 июня 2014 - дебют за сборную Казахстана

В тот день в Будапеште прошел товарищеский матч между сборными Венгрии и Казахстана (3:0). 23-летний полузащитник Тагыберген вышел на замену на 65-й минуте вместо Марата Хайруллина. Так россиянин Юрий Красножан позволил дебютировать за сборную футболисту "Актобе".

13 октября 2014 - первый матч в стартовом составе

На стадионе "Астана Арена" проходил матч отборочного цикла Евро-2016 Казахстан - Чехия (2:4). Тот вечер Тагыберген впервые получил шанс сыграть за сборную с первых минут, и это вновь было показателем доверия от Красножана. В итоге полузащитник отыграл матч целиком, в первом тайме заработав предупреждение.

26 марта 2016 - поучаствовал в первой победе

Только в шестой своей игре за сборную Тагыберген познал вкус победы. В марте 2016-го команда провела выездной товарищеский матч с Азербайджаном (1:0). Единственный гол еще в начале встречи забил Максат Байжанов, а вот Тагыбергена главный тренер Талгат Байсуфинов выпустил на поле лишь на 88-й минуте. Он сменил капитана команды Самата Смакова.

11 июня 2019 - первое голевое действие

В тот день на "Астана Арене" Тагыберген проводил 20-й матч за национальную сборную в квалификационной игре Евро-2020 Казахстан - Сан-Марино. По решению главного тренера Михала Билека хавбек вышел на поле с первых минут и отыграл весь матч. На 79-й минуте он сделал голевую передачу на Бауыржана Исламхана - они соорудили последний гол в этом противостоянии (4:0).

7 сентября 2021 - первый капитанский опыт

Боснийский город Зеница - особенное место для Асхата, ведь именно там он впервые вывел сборную Казахстана на поле в статусе капитана. Это было в гостевой игре квалификации ЧМ-2022 против Боснии и Герцеговины. Байсуфинов доверил 31-летнему полузащитнику эту честь, и на 51-й минуте он отблагодарил наставника голевой передачей на Исламбека Куата. Тагыберген отыграл все 90 минут и помог команде добыть ничью на выезде - 2:2.

Всего Тагыберген 28 раз выводил сборную Казахстана на поле в качестве капитана. Эти игры пришлись на 2021-2025 годы.

22 сентября 2022 - единственное удаление

В тот сентябрьский день на "Астана Арене" практически не было свободных мест. В Лиге наций команда Магомеда Адиева добивалась небывалых показателей, и в домашней игре с Беларусью (2:1) им удалось порадовать зрителей победой. Капитан Тагыберген вышел на поле в старте, а на 39-й минуте получил желтую карточку. В самой концовке, на четвертой добавленной минуте, он заработал второе предупреждение и был удален с поля. В первый и последний раз на международном уровне.

26 марта 2023 - долгожданный гол и такой красивый

В эту дату был сыгран, вероятно, самый легендарный матч в истории сборной Казахстана. На "Астана Арене" в квалификации Евро-2024 схлестнулись Казахстан и Дания. Капитан Асхат вывел команду на поле, но уже к перерыву датчане вели со счетом 2:0. Однако казахстанским футболистам удалось сотворить сказочный камбэк, и особая заслуга в этом Тагыбергена. Именно его пушечный удар на 86-й минуте сравнял счет, а после этого Абат Аймбетов принес команде волевую победу - 3:2!

Кстати, тот гол был номинирован на премию имени Ференца Пушкаша за лучший гол года. Однако это взятие ворот не попало в топ-3. Но все равно, для казахстанской истории футбола, это, вероятно, самый памятный гол.

22 марта 2025 - прощальный гол

В первой игре отборочного цикла ЧМ-2026 единственный гол казахстанской сборной на выезде с Уэльсом (1:3) забил именно Тагыберген. На 32-й минуте капитан реализовал пенальти после того, как мяч попал в руку игроку хозяев. Тогда мало кто мог подумать, что это будет последний гол Тагыбергена за национальную команду (третий - за все время выступлений).

9 июня 2025 - прощальный матч за сборную

Заключительная игра за сборную с участием Тагыбергена прошла в матче отбора на ЧМ-2026 между Казахстаном и Северной Македонией на "Астана Арене". Али Алиев выпустил его на поле в стартовом составе, нанес три удара (один - в створ), сделал 42 точных паса из 48 и стал лидером по ключевым передачам (3). Он также совершил четыре отбора и стал лучшим по удачным перехватам (2).

Увы, несмотря на достойную игру, команде и Тагыбергену не удалось отыграть отставание. В итоге капитан завершил карьеру после проигранной игры с Северной Македонией (0:1).

Отметим, что Тагыберген с 63 матчами за сборную занимает пятое место в списке рекордсменов команды по этому показателю за всю историю.

Теперь футболист сосредоточится на выступлениях в составе костанайского "Тобола".

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Фото: КФФ (1,4-8), Динара Байкадамова (2), Vesti.kz, Жигер Абенов (3)©️