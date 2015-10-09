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Зайнутдинов обратился к завершившему карьеру капитану сборной Казахстана

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Зайнутдинов обратился к завершившему карьеру капитану сборной Казахстана ©КФФ

Лидер сборной Казахстана по футболу Бахтиер Зайнутдинов отреагировал на завершение карьеры в национальной команде полузащитника Асхата Тагыбергена, передают Vesti.kz.

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Лидер сборной Казахстана по футболу Бахтиер Зайнутдинов отреагировал на завершение карьеры в национальной команде полузащитника Асхата Тагыбергена, передают Vesti.kz.

Накануне после матча подопечных Али Алиева с Северной Македонией в рамках отбора к чемпионату мира-2026 стало известно, что 34-летний хавбек костанайского "Тобола" принял решение прекратить выступление в сборной.

"Асеке, Рахмет", - проводил прощальным словом экс-капитана команды Зайнутдинов в соцсетях.

Отметим, что Тагыберген выступал за сборную Казахстана с 2014 года. На его счету 64 матча и четыре гола.

Чемпионат Кыргызстана 2025   •   Кыргызстан, Кочкор-Ата   •   Регулярный чемпионат, мужчины
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