Зайнутдинов обратился к завершившему карьеру капитану сборной Казахстана

Лидер сборной Казахстана по футболу Бахтиер Зайнутдинов отреагировал на завершение карьеры в национальной команде полузащитника Асхата Тагыбергена, передают Vesti.kz.

Накануне после матча подопечных Али Алиева с Северной Македонией в рамках отбора к чемпионату мира-2026 стало известно, что 34-летний хавбек костанайского "Тобола" принял решение прекратить выступление в сборной.

"Асеке, Рахмет", - проводил прощальным словом экс-капитана команды Зайнутдинов в соцсетях.

Отметим, что Тагыберген выступал за сборную Казахстана с 2014 года. На его счету 64 матча и четыре гола.