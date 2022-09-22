Казахстан выиграл Лигу наций и сотворил историю

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22 сентября 21:54 Комментарии 11
©Мейірбек Тажкуранов

Лига наций УЕФА, Групповой этап

Казахстан - Беларусь 2:1

Голы:

Габышев (Оразов), 29 (1:0); Савицкий (Печенин), 45 (1:1); Зайнутдинов (Аймбетов), 79 (2:1)
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Сборная Казахстана по футболу на своем поле победила команду Беларуси и выиграла группу в Лиге наций, передает корреспондент Vesti.kz. Национальная сборная добилась сразу двух достижений в истории.

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Игра в Астане завершилась со счетом 2:1. Казахстанцы открыли счет в матче, когда забил супергол Михаил Габышев, а болельщики потроллили конкурентов по квартету.

Победный гол забил на 79-й минуте Бахтиер Зайнутдинов после передачи Абата Аймбетова. Соперники ошиблись, посчитав, что казахстанцы оказались в офсайде.

Ответный мяч в конце первого тайма на себя записал Павел Савицкий. В матче было показано семь желтых карточек: помимо Зайнутдинова, были предупреждены Аслан Дарабаев и Эльхан Астанов. За две желтые карточки поле покинул Асхат Тагыберген.

Таким образом, Казахстан впервые в истории противостояний обыграл Беларусь и вышел дивизион В.

В другом матче группы, который начнется в ночь с 22 на 23 сентября, Словакия на своем поле примет Азербайджан.

Добавим, что 25 сентября Казахстан сыграет в Баку с Азербайджаном, а подопечные Магомеда Адиева имели несколько вариантов на повышение в дивизионе.

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Турнирная таблица "Лига наций 2022/24"

Лига С. Группа 3

Участник И В Н П М О
1 Казахстан 5 4 1 0 8-3 13
2 Азербайджан 5 2 1 2 4-4 7
3 Словакия 5 2 0 3 4-5 6
4 Беларусь 5 0 2 3 2-6 2

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Метки:
Сборная РК по футболу Лига наций Беларусь Зайнутдинов Бахтиер Аймбетов Абат
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