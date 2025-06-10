Капитан сборной Казахстана объяснил, почему решил завершить карьеру

Капитан сборной Казахстана и полузащитник костанайского "Тобола" Асхат Тагыберген объяснил свое решение о завершении карьеры в национальной команде, передают Vesti.kz со ссылкой на пресс-службу КФФ.

Сразу после поединка отборочного турнира ЧМ-2026 между Казахстаном и Северной Македонией (0:1) стало известно о важном кадровом решении: 34-летний полузащитник больше не будет выступать за национальную дружину.

"Матч против Северной Македонии стал для меня последним в составе национальной сборной. Это решение мы приняли вместе с семьей. Пришло время уступить дорогу молодым. Футбол - это всегда конкуренция. Сейчас об этом много говорят, и я сам верю, что возраст - это лишь цифра в паспорте. Но сегодня я чувствую: пора освободить это место.

Я сыграл свой последний матч за сборную. Мою футбольную карьеру я продолжу на клубном уровне. Каждый матч за национальную команду я принимал близко к сердцу. Особенно запомнится поддержка 30 тысяч болельщиков на "Астана Арене" - это навсегда останется в памяти. Спасибо всем, кто был рядом и поддерживал.

Пусть Всевышний вознаградит всех вас добром. Для меня было большой честью быть частью сборной и носить капитанскую повязку. Благодарю от всей души!", - заявил Тагыберген.

В составе национальной сборной Казахстана Асхат Тагыберген дебютировал 7 июня 2014 года в товарищеской игре против Венгрии. Всего в футболке сборной Казахстана Тагыберген провел 63 матча, в которых забил три гола и отдал семь голевых передач.

Ранее Бахтиер Зайнутдинов отреагировал на завершение карьеры Тагыбергена.