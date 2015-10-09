Что ждать от матча Казахстан - Уэльс: возможен дебют Анарбекова, первый гол Сатпаева и не только

В четверг, 4 сентября, сборная Казахстана по футболу проведёт домашний матч квалификации ЧМ-2026 с Уэльсом. Корреспондент Vesti.kz - о том, что может произойти в этой встрече.

Игра состоится на стадионе "Астана Арена". Начало - в 19:00 по казахстанскому времени.

Анарбеков дебютирует за сборную Казахстана?

В составе у Али Алиева есть пять потенциальных дебютантов национальной команды. В их числе и новая звезда отечественного футбола, вратарь "Кайрата" Темирлан Анарбеков. Ранее он трижды был на скамейке запасных во время игр взрослой сборной, но на поле пока не появлялся.

Также дебютировать за команду могут вратарь "Ордабасы" Бекхан Шайзада, универсал из "Кайрата" Дамир Касабулат, полузащитник "Елимая" Алмас Тюлюбай, игрок "Ордабасы" Муроджон Халматов и хавбек "Жениса" Динмухамед Караман.

Причём Караман и Касабулат вообще впервые вызваны в сборную. Шайзада был на скамейке запасных целых 26 раз, а Тюлюбай и Халматов - по два раза.

Сатпаева ждёт первый гол на международном уровне?

Многие футболисты сборной Казахстана могут открыть счёт своим голам на международном уровне. Всего таких игроков в текущем созыве 13. В их числе вундеркинд из "Кайрата" Дастан Сатпаев, также один из лучших бомбардиров казахстанской премьер-лиги (КПЛ) Даурен Жумат.

За сборную не забивал даже Нуралы Алип, на счету которого 42 матча за сборную Казахстана. Другие футболисты, которые могут забить первый гол за команду: Алибек Касым, Улар Жаксыбаев, Султанбек Астанов, Еркин Тапалов, Багдат Каиров, Наурызбек Жагоров и Иван Свиридов.

И, конечно же, в этом списке потенциальные дебютанты Касабулат, Тюлюбай, Халматов и Караман.

Вороговский войдёт в топ-10 лучших бомбардиров?

Из тех, кто сейчас есть в расположении у Али Ханалиевича, самым забивным в сборной является крайний защитник "Астаны" Ян Вороговский. У него пять голов на международном уровне. Если он забьёт в игре с Уэльсом, то войдёт в топ-10 лучших бомбардиров в истории команды.

Кроме того, в четверг игрок "Кайрата" Тапалов может провести 20-й матч за сборную. А за день до этого он отпразднует свой 32-й день рождения.

А капитан и защитник "Актобе" Касым может в десятый раз в карьере выйти на поле в составе взрослой сборной Казахстана.

Отметим, что в группе J отборочного цикла ЧМ-2026 в активе сборной Казахстана три очка после трёх сыгранных матчей. Что касается Уэльса, то у них семь баллов после четырёх игр.

Беллингем, любимчик Гвардиолы и звёзды АПЛ: кто сыграет в матче Казахстан - Англия в Актобе