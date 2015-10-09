Футболист сборной Казахстана оценил последний матч в году и рассказал о своих планах

Полузащитник сборной Казахстана Динмухамед Караман в интервью корреспонденту Vesti.kz подвёл итоги матча с Фарерскими островами. Товарищеская игра прошла в Хорватии.

"Сегодня всем нам хотелось победить, завершить год позитивным результатом. Но, к сожалению, не получилось, потому что мы были после долгого пути и провели тяжёлый домашний матч. Главным тренером была проведена ротация, мы получили свой шанс. Мы очень благодарны, что нам дают прочувствовать уровень таких матчей. Теперь впереди нас ждёт отдых, восстановление.

Новые лица в команде? Да, как вы видите сами, в нашей сборной проходит процесс омоложения состава. Многим дают шансы себя проявить, это смена поколений. Теперь нас ждёт много работы. Но мы не должны останавливаться на этом, а стремиться к новым достижениям.

Если говорить о целях, то главное, что эту игру закончил без каких-либо повреждений. Теперь нужно добраться до дома, поговорить с родителями и думать о ближайшем будущем", - цитирует слова Карамана корреспондент Vesti.kz Димаш Тулегенов.

Напомним, что сборная Казахстана проиграла команде Фарерских островов с минимальным счётом 0:1.

В сборной Казахстана отреагировали на поражение от Фарерских островов