КПЛ
Вчера 16:49
 

"Ордабасы" хочет подписать форварда сборной Казахстана

  Комментарии

"Ордабасы" хочет подписать форварда сборной Казахстана Айбар Жаксылыков. Фото: КФФ©

"Ордабасы" в зимнее трансферное окно намерен укрепить казахстанскую часть своего состава и пригласить сразу несколько игроков уровня сборной, в их числе форварда Айбара Жаксылыкова, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Продолжение
В минувшем сезоне шымкентский клуб испытывал трудности в атакующей линии и это отразилось на результативности. Дабы укрепить состав, "Ордабасы" попытается окончательно вернуть в состав Эльхана Астанова, который в прошедшем сезоне провел полгода в аренде, но права на игрока сохраняет "Астана".


Также в сферу интересов шымкентцев входит один из лучших бомбардиров казахстанской премьер-лиги (КПЛ) - Даурен Жумат, которому удалось ярко проявить себя в составе "Окжетпеса".

В позицию центрального нападающего "Ордабасы" рассматривает Жаксылыкова. Айбар провел два качественных сезона в "Кайсаре" и забил 15 голов в 48 матчах КПЛ за этот отрезок. К тому же, Жаксылыков ранее уже выступал за "Ордабасы" и отлично знаком с местными условиями.

На данный момент фигура Жаксылыкова представляется для "Ордабасы" едва ли не оптимальной, но неизвестна позиция самого игрока, который может рассмотреть и другие варианты продолжения карьеры. 

Напомним, что "Ордабасы" финишировал на седьмом месте в КПЛ-2025 и не квалифицировался в еврокубки. При этом руководство шымкентского клуба решило сохранить на посту главного тренера Андрея Мартина.

Турнирная таблица "Чемпионат Казахстана по футболу 2025"

Участник И В Н П М О
1 Кайрат 26 18 5 3 53-19 59
2 Астана 26 17 6 3 66-30 57
3 Тобол 26 16 6 4 45-25 54
4 Елимай 26 14 6 6 47-31 48
5 Актобе 26 13 4 9 39-29 43
6 Женис 26 8 12 6 37-30 36
7 Ордабасы 26 9 8 9 37-28 35
8 Окжетпес 26 10 5 11 37-43 35
9 Кызылжар 26 6 9 11 25-32 27
10 Улытау 26 5 8 13 20-41 23
11 Кайсар 26 3 13 10 24-42 22
12 Жетысу 26 4 9 13 19-43 21
13 Атырау 26 4 7 15 22-45 19
14 Туран 26 4 4 18 25-58 16

Чемпионат Казахстана по футзалу 2025/26   •   Казахстан, Алматы   •   Тур 15/16, мужчины
Вчера 19:00   •   закончен
Кайрат
Кайрат
(Алматы)
3:1
Байтерек
Байтерек
(Уральск)
