"Ордабасы" хочет подписать форварда сборной Казахстана

"Ордабасы" в зимнее трансферное окно намерен укрепить казахстанскую часть своего состава и пригласить сразу несколько игроков уровня сборной, в их числе форварда Айбара Жаксылыкова, сообщает корреспондент Vesti.kz.

В минувшем сезоне шымкентский клуб испытывал трудности в атакующей линии и это отразилось на результативности. Дабы укрепить состав, "Ордабасы" попытается окончательно вернуть в состав Эльхана Астанова, который в прошедшем сезоне провел полгода в аренде, но права на игрока сохраняет "Астана".

Также в сферу интересов шымкентцев входит один из лучших бомбардиров казахстанской премьер-лиги (КПЛ) - Даурен Жумат, которому удалось ярко проявить себя в составе "Окжетпеса".

В позицию центрального нападающего "Ордабасы" рассматривает Жаксылыкова. Айбар провел два качественных сезона в "Кайсаре" и забил 15 голов в 48 матчах КПЛ за этот отрезок. К тому же, Жаксылыков ранее уже выступал за "Ордабасы" и отлично знаком с местными условиями.

На данный момент фигура Жаксылыкова представляется для "Ордабасы" едва ли не оптимальной, но неизвестна позиция самого игрока, который может рассмотреть и другие варианты продолжения карьеры.

Напомним, что "Ордабасы" финишировал на седьмом месте в КПЛ-2025 и не квалифицировался в еврокубки. При этом руководство шымкентского клуба решило сохранить на посту главного тренера Андрея Мартина.