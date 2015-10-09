Матч-центр Видео Галерея Опросы Вакансии Рекламодателям
КПЛ
Вчера 18:25
 

Игрока сборной Казахстана за 240 миллионов решили забрать в топ-клуб

25-летний полузащитник столичного "Жениса" и национальной сборной Казахстана по футболу Динмухамед Караман станет игроком "Астаны", передают Vesti.kz со ссылкой на KazFootball.kz.

Караман — воспитанник таразской футбольной школы. Профессиональную карьеру он начал в 2019 году в "Таразе", после чего успел поиграть в аренде за "Аксу", затем перебрался в талдыкорганский "Жетысу", а прошлой зимой усилил астанинский "Женис".

В составе национальной сборной полузащитник дебютировал в квалификации ЧМ-2026 в матче против Бельгии (0:6). Позже он привлёк внимание ярким голом "ножницами" в ворота Северной Македонии (1:1).

По данным источника, теперь Караман продолжит карьеру в "Астане". В завершившемся сезоне он провёл 29 игр, отметившись четырьмя голами и пятью результативными передачами. Рыночная стоимость футболиста оценивается в 400 тысяч евро — это эквивалентно около 240,4 миллиона тенге.

Со счётом 8:0 завершился матч отбора на Евро-2026 с участием Казахстана


Турнирная таблица "Чемпионат Казахстана по футболу 2025"

Участник И В Н П М О
1 Кайрат 26 18 5 3 53-19 59
2 Астана 26 17 6 3 66-30 57
3 Тобол 26 16 6 4 45-25 54
4 Елимай 26 14 6 6 47-31 48
5 Актобе 26 13 4 9 39-29 43
6 Женис 26 8 12 6 37-30 36
7 Ордабасы 26 9 8 9 37-28 35
8 Окжетпес 26 10 5 11 37-43 35
9 Кызылжар 26 6 9 11 25-32 27
10 Улытау 26 5 8 13 20-41 23
11 Кайсар 26 3 13 10 24-42 22
12 Жетысу 26 4 9 13 19-43 21
13 Атырау 26 4 7 15 22-45 19
14 Туран 26 4 4 18 25-58 16

