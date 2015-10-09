Игрока сборной Казахстана за 240 миллионов решили забрать в топ-клуб

25-летний полузащитник столичного "Жениса" и национальной сборной Казахстана по футболу Динмухамед Караман станет игроком "Астаны", передают Vesti.kz со ссылкой на KazFootball.kz.

Караман — воспитанник таразской футбольной школы. Профессиональную карьеру он начал в 2019 году в "Таразе", после чего успел поиграть в аренде за "Аксу", затем перебрался в талдыкорганский "Жетысу", а прошлой зимой усилил астанинский "Женис".

В составе национальной сборной полузащитник дебютировал в квалификации ЧМ-2026 в матче против Бельгии (0:6). Позже он привлёк внимание ярким голом "ножницами" в ворота Северной Македонии (1:1).

По данным источника, теперь Караман продолжит карьеру в "Астане". В завершившемся сезоне он провёл 29 игр, отметившись четырьмя голами и пятью результативными передачами. Рыночная стоимость футболиста оценивается в 400 тысяч евро — это эквивалентно около 240,4 миллиона тенге.

