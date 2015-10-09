Звезда сборной Казахстана начал переговоры с европейским клубом после сенсации

Вингер семейского "Елимая" и национальной сборной Казахстана Галымжан Кенжебек продолжает рассматривать несколько вариантов продолжения карьеры в Европе, передают Vesti.kz.

Конкретное предложение из Шотландии

На данный момент, как сообщает ASnews.kz, официальное предложение поступило от шотландского "Данди Юнайтед". Другие европейские клубы лишь выразили готовность рассмотреть кандидатуру Кенжебека, но конкретных контрактов пока нет.

Переговоры с "Глазго Рейнджерс"

Несколько дней назад, по данным источника, представители футболиста начали переговоры с другим шотландским клубом — "Глазго Рейнджерс". Однако стороны пока далеки от подписания соглашения.

Европейский интерес к лидеру сборной

Интерес к Кенжебеку проявляют клубы из восьми европейских стран, включая Шотландию, Словакию, Россию и Грецию.

За последнее время Кенжебек стал одним из лидеров атаки сборной Казахстана. 10 октября вингер оформил дубль в ворота Лихтенштейна и помог национальной команде разгромить соперника со счётом 4:0 в отборочном турнире к чемпионату мира-2026. В заключительном туре квалификации Галымжан помог казахстанской дружине сотворить сенсацию и сыграть вничью с лидером группы — Бельгией (1:1).

В казахстанской премьер-лиге (КПЛ) футболист провёл 11 матчей, забил шесть голов и отдал четыре результативные передачи. На данный момент его стоимость оценивается в 225 тысяч евро (140,8 миллиона тенге).

