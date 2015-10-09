В сборной Казахстана отреагировали на поражение от Фарерских островов

Исполняющий обязанности главного тренера сборной Казахстана по футболу Талгат Байсуфинов подвёл итоги товарищеского матча с командой Фарерских островов, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Встреча, прошедшая в Пуле (Хорватия), завершилась поражением Казахстана со счётом 0:1.

"Все мы готовились на победу. Но сегодняшняя игра показала, что у нас есть некоторые проблемы: где-то не хватило лёгкости, где-то креативных игроков впереди. Жумат и Астанов горели желанием играть, перед матчем мы с ними говорили. Во время перерыва дали игрокам установку, чтобы поменьше находились на фланге и продвигались в центр.

Каиров и Жагоров постоянно высоко поднимаются, и они оказывают давление на соперников. Оба фланга работали, особенно слева, где действовал Жагоров. Багдат тоже поддерживал свой фланг.

У нас была ротация, на замену выпустили Аширбека, чтобы он играл в атаке, так как Алип закрывал фланг. Однако проиграли. Конечно, болельщики разочарованы, и мы перед ними извиняемся. Но Фареры - команда сильная, и не стоит лишний раз напоминать, кого они обыграли.

Вместо Эльхана в атаку в пару к Каримову выпустили Омиртаева. С установкой, что Оралхан должен начинать с фланга, но забегать в центр. В конце вместо Карамана выпустили Турсынбая, пусть это и не его позиция. Но я знал, что он хорошо играет в атаке, тем более он высокий и играет на втором этаже. Но у нас была нехватка креативных атакующий игроков", - сказал Байсуфинов на послематчевой пресс-конференции.

Отметим, что это была заключительная игра сборной Казахстана в 2025 году. И пока неясно, останется ли Байсуфинов у руля национальной дружины.