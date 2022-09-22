"Это круто!". Шацкий - о победе Казахстана в Лиге наций, болельщиках и суперспасении

Автор: Димаш Тулегенов

Голкипер сборной Казахстана Игорь Шацкий поделился своими мыслями после победы над командой Беларуси в Лиге наций, сообщает корреспондент Vesti.kz. Благодаря этому успеху хозяева досрочно заняли первое место в группе и получили повышение.

Казахстан обыграл Беларусь и получил шанс пробиться на Евро-2024 через стыковые матчи, а Шацкий обратился к болельщикам.

- Игра получилась супер, особенно со стороны болельщиков. Мы добились исторического результата, вышли из группы. Думаю, нам все удалось.

- Все же хотелось добиться успеха и заранее выйти из группы с первого места?

- Да, конечно. Мы жили этим днем, этой игрой, чтобы досрочно выйти из группы и избежать непредвиденных ситуаций.

- Одно из спасений вы отпраздновали очень ярко. Многое стояло на кону, особенно при счете 1:1...

- Сильно повлияли болельщики. Они заряжали всю игру, спасибо им. Благодарен им!

- Опишите эти ощущения, когда почти 30 тысяч болельщиков скандируют: "Шацкий, Шацкий, Шацкий!"...

- Это все-таки круто!

- В Лиге наций вы находитесь выше Доннаруммы и Нойера по сейвам. Что скажете об этом?

- Я не обращаю на это внимания, это не мое дело. Я - командный игрок, стараюсь принести коллективу как можно больше пользы.

- Можете прокомментировать пропущенный гол в концовке первого тайма?

- Там была подача, и какое-то маленькое недоразумение, каждый понадеялся друг на друга. Но ничего страшного, мы не опустили руки. Спасибо Бахтиеру Зайнутдинову, он доработал свой момент, отобрал мяч и забил гол, который принес победу сборной.

- Какой прогноз на гостевой матч с Азербайджаном?

- Я не знаю, это футбол. Все может быть.

- С каким настроем вы поедете на эту игру, ведь задача уже выполнена?

- Настрой будет спокойный. Только время покажет, поживем - узнаем.

- Вы сказали пару слов о Зайнутдинове, а что скажете об авторе первого гола Михаиле Габышеве, которого вы отлично знаете?

- Миша - пахарь, он мой лучший друг, я его давно знаю. Он достоин этого.

Ранее итоги игры прокомментировал автор победного мяча Зайнутдинов, а также Павел Савицкий, отличившийся в составе гостей.

Турнирная таблица "Лига наций 2022/24" Лига С. Группа 3 № Участник И В Н П М О 1 Казахстан 5 4 1 0 8-3 13 2 Азербайджан 5 2 1 2 4-4 7 3 Словакия 5 2 0 3 4-5 6 4 Беларусь 5 0 2 3 2-6 2 Перейти на страницу турнирной таблицы →