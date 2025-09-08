Сборные
Будущее сборной Казахстана? Кем Алиев обновил состав и кто закрепится в основе

©Дастан Сатпаев, КФФ

Несмотря на неудачные результаты сборной Казахстана во главе с Али Алиевым, как минимум с одной задачей тренер справился - он максимально освежил состав и интегрировал сразу нескольких молодых игроков. Корреспондент Vesti.kz рассказывает, кто именно дебютировал в сборной за отчетный период. 

Отметим, что мы берем только те игры, которые проходили в официальные даты ФИФА и в итоге, за период работы Алиева получилось восемь дебютантов. Очень весомо, любопытно, есть ли в Европе сборные в которых за 2025-й год сыграло столько же новичков. 

В первую очередь отметим на сегодня главного таланта страны - Дастана Сатпаева. Конечно же, тренерский штаб просто не имел право игнорировать воспитанника "Кайрата". Но при этом, Дастана к сборной подпускали планомерно, дозировали его время, позволяли адаптироваться и не хотели создавать вокруг него большое давление. 

После яркой квалификационной кампании в Лиге чемпионов, к Дастану в сборной присоединились еще два кайратовца - Темирлан Анарбеков и Дамир Касабулат. Они достойно отыграли в дебютном матче с Уэльсом и особенно повысились котировки Анарбекова, сыгравшего на коротком отрезке сразу несколько больших международных матчей на высоком уровне. 

В недавней игре в Брюсселе Алиев в конце игры решил дать шанс еще двух молодым футболистам и это был вполне логичный шаг с его стороны. Так на поле вышли Муроджон Халматов и Динмухамед Караман. Понятно, что пока это скорее лишь игроки для ротации, но если будут прибавлять, то шанс закрепиться есть, ведь в центре полузащиты у нас наметился очевидный кадровый дефицит. 

Также Алиев дал шанс в сборной игрокам из неочевидных клубов. Так, в главной команде страны сыграли Алияр Мухамед и Даурен Жумат. Футболисты "Окжетпеса" очень интересные по своим качествам, но для дальнейшего прогресса и укрепления своих позиций в сборной им необходимо повышать свое реноме на клубном уровне. 

Стабильно начал вызываться в сборную при Алиеве и универсал из "Тобола" Наурызбек Жагоров. Если рассматривать его как конкурента для Яна Вороговского, то пока ему сложно, но опять же, за Жагорова говорит его постоянная игровая практика в костанайском клубе. 

Да, пока у большинства перечисленных (за исключением Сатпаева) во многом были промежуточные роли, они адаптировались в команде, привыкали к требованиям. Но Алиев зачастую выбирал правильный тайминг для внедрения новичков так, чтобы это было органично и полезно как для игроков, так и для команды. 

Фото: Наурызбек Жагоров, КФФ©

