С Бельгией только на победу? Казахстанский форвард сделал заявление после поражения от Уэльса

Нападающий сборной Казахстана Максим Самородов в интервью Vesti.kz высказался о поражении в квалификации ЧМ-2026 от Уэльса (0:1), своей голевой засухе и предстоящей игре с Бельгией.

Это был четвёртый матч сборной в отборочном цикле. На своём поле команда проиграла валлийцам с минимальным счётом 0:1.

- Фарт тоже заслужить надо, значит - не заслужили. Считаю, что мы эту игру не должны были проигрывать. Очень много моментов было достаточно хороших. Не знаю, именно фарта, я думаю, не хватило.

- Я, в принципе, везде могу в нападении сыграть, но более комфортно играется слева, со смещением в центр. Но не мне решать, это тренерский момент.

- На самом деле я не зацикливаюсь на этом. Даже взять мировых звёзд - не все забивают в каждом матче. Я играю в свою игру. Получается или нет - я стараюсь, стремлюсь. К сожалению, не всегда получается забить. Но я на этом не зацикливаюсь.

- Насчёт "химии" тяжело сказать. Мы максимум неделю тренируемся вместе, а потом разъезжаемся по клубам. Но стараемся. Я скажу, что ещё пару игр, и всё будет хорошо. Мы начинаем понимать друг друга всё лучше и лучше.

- Где тебе комфортнее играть: в центре нападения, справа или слева?- Для нападающих очень важен голевой тонус. У тебя сейчас есть неприятная засуха (16 игр без голов за клуб и сборную - Прим. автора). Как тебе удаётся отвлекать себя от этого?- Есть ли уже какая-то "химия" с Галымжаном Кенжебеком Дастаном Сатпаевым на поле?

- Биться и стараться. Все понимают, что это за сборная, на каком она месте в рейтинге. Но мы, как и всегда, не опускаем голову. Да, нехороший результат для нас, но мы не намерены опускать голову. Будем стараться играть на победу, биться до конца за свою страну.

- Лидер.

- Уже завтра вылет в Бельгию. Какие ожидания от игры?- Как тебе Нуралы Алип в статусе капитана сборной?

Отметим, что 23-летний Самородов вышел на поле в стартовом составе. На 86-й минуте он уступил место свежему Даурену Жумату.

Фото: Vesti.kz, Маржан Куандыкова©️