Главный тренер сборной Бразилии итальянский специалист Карло Анчелотти высказался о судьбе лучшего бомбардира национальной команды Неймара и поставил под вопрос вызов вингера мадридского "Реала" Винисиуса Жуниора на чемпионат мира-2026, передают Vesti.kz.

66-летний наставник "селесао" подчеркнул, что никому не гарантировано место в команде и для попадания в окончательную заявку необходимо быть в наилучших кондициях.

"Он (Неймар) должен быть готов на 100 процентов. Есть много очень хороших игроков, и мне нужно выбирать тех, кто готов полностью. Речь не только о Неймаре — то же касается и Винисиуса. Если Винисиус будет готов лишь на 90 процентов, я вызову того, кто готов на 100 процентов, потому что уровень конкуренции в нашей команде очень высок, особенно в атаке", — цитирует слова Анчелотти Esporte Record.

Неймар не выступает за национальную сборную с октября 2023 года, когда получил разрыв крестообразной 2связки. Несмотря на длительное отсутствие, он по-прежнему остаётся лучшим бомбардиром в истории Бразилии с 79 голами, а по числу сыгранных матчей (128) занимает второе место.

Карло Анчелотти в августе отмечал, что не вызывает 33-летнего форварда, так как тот полностью не восстановился после травмы. Сам Неймар в ответ на это заявление опубликовал фото с тренировки на поле, намекнув, что находится в 100-процентной форме.

Однако сейчас нападающий снова сталкивается с проблемами: у него диагностированы повреждения мениска в левом колене, и в конце года ему, вероятно, потребуется артроскопическая операция. Два года назад игрок уже перенёс серьёзное хирургическое вмешательство на том же колене — восстановление крестовой связки и разорванного мениска.

