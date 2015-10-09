Решение Карло Анчелотти обернулось проблемой для Хаби Алонсо

Сборные сыграли свои матчи, однако в "Реале" вновь возникла тревожная ситуация - Эдер Милитао получил повреждение в товарищеском матче Бразилии против Туниса, который завершился ничьей 1:1, передают Vesti.kz.

Защитник покинул поле на 60-й минуте из-за проблем с приводящей мышцей. При этом, как отмечает DefensaCentral, Милитао жаловался на дискомфорт уже в начале встречи, но главный тренер Карло Анчелотти предпочёл оставить его на поле.

Ожидаемые сроки восстановления - до трёх недель

По информации журналиста Эду Пидаля, травма не выглядит серьёзной, однако Милитао может пропустить от двух до трёх недель. Игрок пройдёт дополнительное обследование, чтобы уточнить диагноз.

Тем самым бразилец точно не сыграет против "Эльче" в Ла Лиге и "Олимпиакоса" в Лиге чемпионов.

Проблемы в обороне усиливаются

Для Хаби Алонсо травма Милитао стала новым ударом: линия обороны и так испытывает серьёзный кадровый дефицит. Антонио Рюдигер только возвращается после повреждения, а Дин Хёйсен испытывает боли после приезда из сборной Испании.

Теперь тренеру предстоит оценить состояние всех игроков в Вальдебебасе, чтобы подготовить конкурентоспособный состав к выездному матчу против "Эльче", который состоится 23 ноября.

Ранее Хаби Алонсо согласился на уход лидера из "Реала" за 80 миллионов. Также стало известно о крупной трансферной сделке "сливочных" с двумя клубами.