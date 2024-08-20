Анализ состава сборной Казахстана при Черчесове: смена первого номера и освежение атаки?

Станислав Черчесов представил расширенный список сборной Казахстана на стартовые матчи квалификации Лиги наций. Корреспондент Vesti.kz рассказывает о неожиданных кадровых решениях нового тренера и наиболее проблемных позициях.

Первый выбор Черчесова достаточно интересен и неожиданные фамилии в нем появляются уже с вратарской линии. И если вызов Игоря Шацкого и Александра Заруцкого вполне будничное явление, то вот включение в список Темирлана Анарбекова и Стаса Покатилова нельзя назвать таковым.

Покатилов не хотел исполнять второстепенную роль при Магомеде Адиеве, поэтому сам в какой-то степени устранился от сборной. Возможно, сейчас Черчесов поговорил с Покатиловым лично и дал понять, что в этой позиции возможна конкуренция. Вызов Анарбекова также любопытен, ранее из академии "Кайрата" выделяли исключительно Данила Устименко, в то время как Темирлан был сильно недооценен. Уйдя в аренду в "Женис", он получил игровую практику и проявляет себя так неплохо, что даже заслужил внимание тренерского штаба сборной.

Надо сказать, что положение Шацкого в статусе первого номера может пошатнуться еще и в связи с тем, что в штабе сборной теперь нет Валерия Ситало - специалиста, который является футбольным отцом Игоря. Сейчас тренером вратарей в национальной команде стал Гинтарас Стауче.

Идем дальше - защитники. Здесь относительно новых фамилий также достаточно. Адиев на днях отметил, что именно в позиции центрбека наметился кадровый голод, на смену уже возрастным игрокам нет очевидных кандидатов. Черчесов в этом смысле дал сигнал сразу несколько защитникам.

Сагадат Турсынбай отлично проявляет себя в "Ордабасы" и может стать подменой для Нуралы Алипа. В этой же роли рассматривается Талгат Кусяпов, он переехал в первую лигу России и возможно в том числе этот смелый шаг сподвигнул Черчесова заострить внимание на экс-игроке "Астаны". Улар Жаксыбаев - кандидат из "Кызылжара", который начал стремительно прогрессировать при Али Алиеве. Не факт, что он попадет в окончательный список, но даже такой шаг - это показатель работы игрока и всего клуба. Кроме того, впервые за долгое время разбавлена позиция левого латераля. На сей раз бэкапом для Яна Вороговского может стать один из лидеров "Жетысу" Асхат Балтабеков.

В средней линии абсолютно без сюрпризов, хотя основания для вызова некоторых новичков были. Например, неожиданно нет в списке ярко заявившего о себе при Александре Кержакове хавбека "Кайрата" Андрея Ульшина. Достаточно консервативный выбор полузащитников, поэтому вопросы здесь есть, например, по целесообразности вызова Исламбека Куата и Абзала Бейсебекова. Да, есть опыт и авторитет, но в "Астане" оба стали игроками ротации и выглядят неубедительно.

В нападении камбэк сразу двух форвардов. Оралхан Омиртаев и Айбар Жаксылыков более-менее стабильно вызывались лишь при Талгате Байсуфинове, теперь они оба в расширенном списке. Омиртаев сверкнул в чемпионате Беларуси, а Жаксылыкова реанимировал в "Кайсаре" Виктор Кумыков. Нельзя сказать, что оба показывают высокую статистику, но справедливости ради в сборной сейчас вообще нет нападающего со стабильной результативностью.

Чаще забивают лишь Максим Самородов и Ислам Чесноков, но оба не форварды в чистом виде. Поэтому фигуры Жаксылыкова и Омиртаева тут вполне рабочие. Вызван также и Рамазан Каримов из "Астаны", по слухам, его игра оставила приятное впечатление у Черчесова, но опять же не хватает статистики.

Напомним, в сентябре сборная Казахстана в рамках Лиги наций проведет два матча. 6 сентября подопечные Станислава Черчесова примут сборную Норвегии. Игра пройдет на Центральном стадионе Алматы. Через три дня наша команда сыграет на выезде против сборной Словении. Матч состоится в Любляне на стадионе "Стожице".

Фото: ФК "Астана"©, ФК "Ордабасы"©, КФФ©