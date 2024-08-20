UFC определил место Алмабаева перед историческим боем

UFC обновил рейтинги во всех весовых категориях. Казахстанцы, представленные в топ-15 Шавкат Рахмонов (18-0) и Асу Алмабаев (20-2) узнали свои позиции, сообщают Vesti.kz.

Алмабаев остался на 14-й позиции в наилегчайшем дивизионе, а Рахмонов сохранил третью строчку в полусреднем весе.

Асу следующий бой проведет 20 октября в Лас-Вегасе (Невада, США). Там Алмабаев встретится с 31-летним бразильцем Матеусом Николау (19-4-1), который на момент объявления боя замыкал топ-10 в этом весе, затем, поднявшись без боев на восьмое место.

Теперь Матеус идет на седьмом месте в дивизионе, сместив на восьмую строчку Стива Эрцега (12-3).

Вероятно, что победа над Николау позволит Алмабаеву войти в топ-7 своего веса. Этот бой станет первым рейтинговым в UFC для него.

Алмабаев идет на серии из 16 побед кряду. В UFC он дебютировал в августе прошлого года, добыв за это время три победы. Один из выигранных боев он завершил досрочно, задушив Оди Осборна (12-7) во втором раунде.

Рахмонов последний раз бился 16 декабря 2023 года в Лас-Вегасе (штат Невада, США), когда во втором раунде финишировал американца Стивена Томпсона (17-7-1).