Защитник санкт-петербурского "Зенита" и сборной Казахстана по футболу Нуралы Алип оказался в центре небольшого скандала и теперь от него требуют извинений, сообщают Vesti.kz.

Поводом послужил подкаст Алипа с Андреем Аршавиным и Владиславом Радимовым на клубном канале "Зенита". Там Нуралы спросили про пресс-конференцию нового главного тренера сборной Казахстана, когда Станиславу Черчесову не понравилось, что журналист Нурсултан Курман задавал ему вопросы только на казахском языке. На следующий день КФФ записала Черчесова на курсы казахского языка.

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"Журналист, задававший вопросы на казахском языке на пресс-конференции главному тренеру сборной Черчесову, хотел хайпануть и создать ажиотаж. Все журналисты в Казахстане знают русский язык", - сказал Алип в подкасте.

На слова футболиста "Зенита" отреагировал журналист Аслана Каженов, который возмущен отношением Алипа к государственному языку.

"Заявление казахстанского футболиста Нуралы Алипа сейчас активно обсуждается в социальных сетях и вызывает гнев общественности. Нуреке, что с тобой? Ударили по голове твердым мячом? Действительно ли вопрос на казахском языке на пресс-конференции в Казахстане? Что нам теперь делать? В первые дни твоего перехода в "Зенит" ты отвечал на вопросы на русском языке только по-казахски. Тогда мы не стали поднимать "шумиху". Наоборот, мы радовались, что повысили статус государственного языка. А теперь ты видишь, что происходит, когда мы задаем вопросы на своем языке в нашей стране", - написал Каженов в Facebook.

Не остался в стороне и Курман, который потребовал от Алипа извинений и объяснений.

"Нуралы, очнись! Знай себе меру. Это не ради хайпа сделано. На казахской земле, в казахстанском футболе, в Казахстане - пресс-конференция должна идти на казахском языке. Если требуется - пусть переведут. Я не требовал у Черчесова ответа на казахском. Я лишь задал вопрос на казахском! Твои слова в Санкт-Петербурге про хайп и что у нас каждый журналист знает русский язык - это большая ошибка. Это неправильно принимают наши журналисты и казахские болельщики. Поэтому ждем от тебя объяснения. Мы делаем из вас героев и легенд, мы вас балуем очень сильно. Но порой некоторые это неправильно понимают. Нуралы, выйди на связь или дай объяснение по этому поводу. От кого - от кого, но от тебя, нашего любимого брата, мы такое не ожидали. Прежде чем что-либо делать или говорить, надо хорошенько все обдумать!", - сказал журналист.

Напомним, Алип был вызван в сборную Казахстана на первые матчи в Лиге наций: 6 сентября против Норвегии в Алматы и 9-го - против Словении в Любляне.

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