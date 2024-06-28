Черчесов начал учить казахский язык

Главный тренер сборной Казахстана Станислав Черчесов начал изучать казахский язык, сообщают Vesti.kz со ссылкой на пресс-службу КФФ.

Наставник национальной команды посетил свое первое занятие, который проводит автор книги "Ситуативный казах" Канат Тасибеков.

Тасибеков, изучивший казахский язык во взрослом возрасте по собственному методу заявил, что обещает, что российский специалист до конца года овладеет базовым казахским.

Отметим. что на первой пресс-конференции Черчесова на посту главного тренера сборной Казахстана случился инцидент из-за казахского языка.

Наставник национальной команды обратился к одному из журналистов из-за вопроса на казахском языке: Почему ты так ко мне обращаешься? По-осетински можно тебе отвечать?

Перевод не нужен. Как новый тренер сборной Черчесов удивил казахстанских журналистов

Напомним, в 2019 году в Астане на предматчевой пресс-конференции перед игрой Казахстан - Россия в отборе на Евро-2020, Черчесов, тренировавший тогда россиян приятно удивил собравшихся в конференц-зале представителей СМИ. Один из журналистов задал ему вопрос на казахском языке, а когда переводчик приступил к своим функциям, тренер сказал следующее:

"Ну я же по-казахски понимаю (перебивая переводчика)... Переведите всем, чтобы они поняли", - под аплодисменты собравшихся сказал тренер.

Добавим, Черчесов был назначен на свой пост в начале июня.