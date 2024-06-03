Перевод не нужен. Как новый тренер сборной Черчесов удивил казахстанских журналистов

Новый главный тренер сборной Казахстана Станислав Черчесов неплохо знаком с местным футболом. В его тренерской карьере было два рабочих визита в Казахстан, в ходе одного из них он приятно удивил журналистов. Корреспондент Vesti.kz вспомнил момент пятилетней давности.

В 2019 году Станислав Саламович приезжал в Астану в роли главного тренера сборной России на матч отборочного цикла Евро-2020 против Казахстана. Тогда его команда одержала уверенную победу со счетом 4:0.

Спустя еще три года российский специалист приезжал в Костанай с венгерским "Ференцварошем". В квалификации Лиги чемпионов его подопечные разошлись миром с местным "Тоболом" (0:0), но в ответной встрече в Венгрии команда Черчесова праздновала успех - 5:1.

В марте 2019-го, на предматчевой пресс-конференции перед игрой Казахстан - Россиия, Черчесов приятно удивил собравшихся в конференц-зале представителей СМИ. Один из журналистов задал ему вопрос на казахском языке, а когда переводчик приступил к своим функциям, тренер сказал следующее:

"Ну я же по-казахски понимаю (перебивая переводчика)... Переведите всем, чтобы они поняли", - под аплодисменты собравшихся сказал тренер.

Вопрос касался натурализации сборной России бразильского вратаря Маринато Гильерме. Говоря об этом, Черчесов отметил, что тот "говорит по-русски чуть лучше, чем он сам по-казахски", еще раз подчеркнув свои знания казахского языка.

Мало кто думал тогда, что вскоре общение Черчесова с казахстанскими СМИ станет частым явлением, но теперь, после его назначение на пост главного тренера сборной, это точно неизбежно.

Напомним, что на посту главного тренера сборной Казахстана 60-летний Черчесов сменил своего соотечественника 46-летнего Магомеда Адиева, который трудился на этом месте больше двух лет.

Фото: РФС©️