Адиев или Черчесов? Назван лучший тренер для сборной Казахстана

Российский журналист Валерий Полевиков прокомментировал назначение Станислава Черчесова на пост главного тренера сборной Казахстана по футболу, сообщают Vesti.kz.

3 июня Черчесов официально возглавил сборную Казахстана. На этом посту он сменил Магомеда Адиева, возглавлявшего национальную команду с 2022 года по май 2024-го.

"Давайте искать светлое. У Черчесова огромный опыт и есть успехи. Он лучший тренер "Спартака" по среднему количеству очков за матч после ухода Романцева. Вывел сборную России в четвертьфинал ЧМ. Сделал "Легию" чемпионом Польши. Два золота подряд с "Ференцварошем". Черчесов везде работал на достойном уровне, не проваливался. Но и чего-то сверх не показывал. Это хороший по меркам СНГ тренер, который поднимает команды на одну ступень выше, чем они были до него. Вероятно, он сильнее Адиева. Как тренер. Но человеческий подход совсем другой. Адиев - авторитетный демократ. Черчесов - диктатура. Это не обязательно плохо, Фергюсон тоже был диктатором. Готова ли команда к такому резкому переходу? Адиев был чутким, учитывал природу каждого, в раздевалке особенная аура, семейность - и за счет этого добывались результаты. При Черчесове все будет строго и четко, никаких сюсюканий. Болельщики его не любят, да, но у Черчесов не отнять добросовестность в работе. Он полностью в нее вовлекается, выжимает себя по максимуму. Главное для него - не разрушить атмосферу в раздевалке. Если удастся ее сохранить, может как минимум повторить результаты Адиева", - пишет Полевиков.

По информации СМИ, контракт 60-летнего Черчесова со сборной Казахстана рассчитан по схеме "2+2" - на срок до окончания отборочного турнира ЧМ-2026 с возможностью продления еще на два года по обоюдному согласию сторон.

Сообщалось, что его зарплата в сборной Казахстана составит 1,2 миллиона евро. В КФФ сделали заявление по зарплате Черчесова.

Напомним, сборная Казахстана под руководством Адиева провела 21 матч, одержала 11 побед, раз сыграла вничью и допустила девять поражений. В апреле специалист начал параллельно тренировать "Ахмата". Приняв команду в зоне вылета, он помог грозненцам сохранить прописку в РПЛ.

Ближайший матч сборная Казахстана проведет 7 июня в Ереване против Армении. 11 июня Казахстан сыграет в венгерском городе Сомбатхей против команды Азербайджана.

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