Не выдерживает организм. Зачем бойцам весогонка, как Хабиб сбрасывает по 15 килограммов и почему Кайрату Ахметову с этим повезло

Димаш Тулегенов

Казахстанский боец смешанного стиля Каршыга Дауытбек (9-3) выбыл из поединка на турнире АСА 119, который должен был пройти сегодня, 12 марта. Причина кроется в отказе почек во время изнурительной весогонки спортсмена. Корреспондент Vesti.kz рассказал о том, для чего профессиональным файтерам нужно "сжигать" килограммы, а также вспомнил несколько известных случаев, когда бойцам становилось от этого плохо.

Дауытбек, выступающий в полулегком дивизионе, должен был показать на весах 65,77 килограмма. Но во время завершающей стадии весогонки почки 27-летнего спортсмена дали сбой, после чего врачи запретили ему продолжать процесс.

Интересно, что около двух недель назад в рамках другого турнира АСА готовились встретиться казахстанец Нурберген Шарипов (10-2) и россиянин Расул Мирзаев (18-3). Бойцы должны были показать вес не более 61,2 килограмма, но у казахстанца в конечном итоге был зафиксирован перевес в 4,5 килограмма. Поединок был отменен.

Многие начали упрекать Шарипова, а кто-то даже смеяться над ним. Но позже спортсмен дал интервью, в котором признался, что у него, как и у Дауытбека, спустя пару недель начали отказывать почки. Гонять вес дальше было опасно для жизни. Мирзаев не имел никаких претензий к сопернику, а временами даже защищал его. После несостоявшегося поединка Расул сам принял решение подняться из легчайшего веса в полулегкий, так как весогонка получилась трудной и для него.

Для чего вообще бойцам нужно гонять вес? Ответ простой: чтобы у соперника не было преимущества в габаритах во время схватки. В большинстве ММА-организаций взвешивание проходит за сутки до турнира, поэтому бойцы успевают согнать вес, а на следующий день выходят в клетку восстановившимися. Но есть промоушены и с более строгими правилами. Например, сингапурский One FC, где выступает казахстанец Кайрат Ахметов (24-2), проводит взвешивание прямо перед боями. Но и к этому они пришли не случайно.

На одном из ивентов в 2016 году китайскому бойцу стало так плохо из-за весогонки, что он сначала попал в больницу из-за обезвоживания, а затем там же скончался. Это внесло в процессы проверки спортсменов и церемонии взвешивания определенные коррективы.

Многие бойцы могут согнать до 15-20 килограммов, что является шокирующим фактом для тех, кто далек от боев и мира смешанных единоборств. В том же UFC вес сбрасывают все, кроме разве что тяжеловесов, весящих меньше 120 килограммов между поединками.

Достаточно много о весогонке говорил и Хабиб Нурмагомедов (29-0). В межсезонье он может весить около 85-87 килограммов, а после восстановления от операции несколько лет назад его масса превышала 90 килограммов. Однако за сутки до боя "Орел" обязан показать 70,5. Уже во время выступления, через 24 часа, вес именитого дагестанца может составлять от 78 до 80 килограммов.

Все это - большая ответственность для диетологов спортсменов. Но в случае Хабиба главным диетологом всегда был его отец - ныне покойный Абдулманап Нурмагомедов. Он заявлял, что максимально Хабиб гонял 18 килограммов, что уже не может не удивлять. Метод великого тренера подразумевает полный отказ от соленого, жирного и мучного. Бойцы питаются финиками, медом, орехами, черной икрой. На завтрак также можно съесть овсяную кашу и половину банана.

Вот так Хабиб и его команда начинают гонять вес за 25 дней до турнира.

На протяжении последних дней весогонки они должны выпивать по восемь литров воды, заниматься в зале, будучи тепло одетыми, а еще ходить в баню, а после лежать, накрытыми несколькими слоями одеяла. В это время бойцы уже почти не едят, но постоянно пьют.

Но за сутки с половиной до взвешивания начинается так называемая сушка. Когда файтер просто тренируется, при этом не ест и не пьет, дабы вывести изнутри все остатки жидкости. Понятное дело, что это огромная нагрузка на организм. Это отчасти объясняет, почему профессионалы не бьются каждый месяц, а предпочитают выступать по два-три раза в год.

Но, несмотря на распланированный и четкий график, даже у Хабиба имелись проблемы с весогонкой. В 2017 году был неудачный опыт перед поединком с Тони Фергюсоном (25-5). Перед взвешиванием Хабибу было настолько плохо, что он не помнил, каким образом гонял вес, а после оказался в больнице. Истощенный организм Нурмагомедова не выдержал, что-то пошло не по плану. Затем россиянин восстанавливался больше полугода.

Были ощутимые проблемы и у друга Хабиба - Ислама Махачева (19-1). В 2019 году он выступал на российском ивенте UFC, где одержал победу судейским решением. Но затем боец признался, что чувствовал себя плохо вследствие весогонки. Перед боем на протяжении нескольких часов у Махачева была тошнота, и это при пустом желудке.

Недавно у Ислама брали интервью, где спросили, не хотел бы он, чтобы в UFC поступили по примеру One FC, перенеся взвешивание на день боя. Легковес ответил, что это было бы отлично, потому что не нужно было бы заставлять страдать свой организм, а также беспокоиться о том, что соперник будет крупнее в поединке.

Нелегко дается сгонка веса и Жалгасу Жумагулову (13-5). Наглядно вам это продемонстрирует видео, снятое незадолго до второй схватки казахстанца в UFC, которая прошла в январе 2021 года:

Многие файтеры считают весогонку сложнейшей составляющей их профессиональной карьеры. С годами часть бойцов поднимается в категории выше, чтобы приходилось гонять меньше веса. Все это, безусловно, не проходит бесследно для организма спортсмена. В конце концов, если гонять вес по два-три раза в год на протяжении полутора десятилетий, то в будущем могут возникнуть серьезные проблемы со здоровьем.

Переход к системе "взвешивание в день боя" был бы логичен с точки зрения спортивного интереса, да здоровья файтеров. Кто знает, быть может, скоро к этому придут и в крупнейших промоушенах США и стран СНГ.

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Фото: Rizin (1), One FC (2), UFC (3), Fight.ru (5)©️