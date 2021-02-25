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Поединок казахстанского бойца против Расула Мирзаева отменен. Названа причина

Турнир пройдет в столице России.

Поединок казахстанского бойца против Расула Мирзаева отменен. Названа причина
Нурберген Шарипов. Фото: АСА©
Новости спорта Единоборства Смешанные
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Бой россиянина Расула Мирзаева и казахстанского бойца Нурбергена Шарипова на турнире ACA 118 отменен из-за перевеса последнего. Мирзаев успешно сделал вес, а Шарипов показал на весах 4,5 килограмма сверх лимита весовой категории. Об этом сообщили в пресс-службе ACA.

Участники главного боя турнира - чемпион ACA в полусреднем весе россиянин Мурад Абдулаев и претендент на титул Абубакар Вагаев - успешно сделали вес, показав на весах 77,60 килограмма - Абдулаев, 77,45 - Вагаев.

Для Абдулаева это будет первая защита титула чемпиона ACA, которым он владеет с сентября прошлого года, победив решением соотечественника Али Багова. У чемпиона и претендента схожий рекорд - по 19 побед, при 3 поражениях у Вагаева и 4 у Абдулаева. Спортсмены уже встречались в клетке больше двух лет назад. Тогда, в октябре 2018-го, Абдулаев отобрал титул чемпиона WFCA у Вагаева, отправив его в нокаут.

Полный кард ACA 118:

Мурад Абдулаев (Россия) - Абубакар Вагаев (Россия)
Гаджимурад Хирамагомедов (Россия) - Георгий Кичигин (Казахстан)
Александр Сарнавский (Россия) - Артем Дамковский (Беларусь)
Абдул-Рахман Дудаев (Россия) - Павел Витрук (Россия)
Устармагомед Гаджидаудов (Россия) - Андрей Кошкин (Россия)
Беслан Ушаков (Россия) - Вадим Шабадаш (Украина)
Абдул-Рахман Дудаев (Россия) - Клевер Сууза (Бразилия)
Азам Гафоров (Россия) - Чарльз Энрике (Бразилия)
Михаил Погодин (Россия) - Мансур Хатуев (Россия)
Азамат Пшуков (Россия) - Джосиел Силва (Бразилия)
Абубакар Местоев (Россия) - Самвел Варданян (Украина)
Роман Подругин (Россия) - Бехруз Зухуров (Таджикистан)

ACA 118 пройдет 26 февраля в Москве на арене "Баскет Холл Москва". 

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Метки:
Бои по смешанным правилам MMA

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