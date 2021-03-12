У казахстанского бойца отказали почки во время весогонки. Бой отменен

Бой казахстанца Каршыги Даутбека (9-3) против россиянина Никиты Чистякова (11-6-1) отменен. Об этом сообщает пресс-служба ACA Kazakhstan.

Отмечается, что во время весогонки у Даутбека почки дали сбой и врачи запретили ему продолжать гонять вес.

Казахстанец должен был выступить на турнире АСА 119 сегодня, 12 марта, в Краснодаре (Россия).

Свой последний бой Каршыга провел в феврале прошлого года, победив решением в рамках турнира Alash Pride FC. Этим успехом Дауытбек закрыл неудачную серию из двух поединков, которые он провел в более известных промоушенах - Russian Cagefighting Championship (RCC) и Rizin.

Большую часть своей карьеры Каршыга провел под эгидой Alash Pride FC.

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