Прямая трансляция второго боя казашки за миллион долларов

В ночь на 2 июля казахстанка Замзагуль Файзолланова (7-2) проведет второй поединок в регулярном сезоне американской лиги Professional Fighters League (PFL). Соперницей 30-летней "Бопай" будет 31-летняя чешка Мартина Йиндрова (5-2).

Бой стоит вторым в очереди с начала турнира и начнется ориентировочно в 04:30 утра по времени Нур-Султана. Он пройдет в Атланте (Джорджия, США). А прямую трансляцию можно посмотреть ниже.

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Напомним, что спортсменки уже сделали вес перед поединком. Файзолланова оказалась чуть тяжелее соперницы.