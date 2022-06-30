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Казашка сделала вес перед вторым боем за миллион долларов

Казашка сделала вес перед вторым боем за миллион долларов
©instagram.com/zamzagul.f/

Казахстанка Замзагуль "Бопай" Файзолланова (7-2) прошла взвешивание перед боем с чешкой Мартиной Йиндровой (5-2) на турнире регулярного сезона Professional Fighters League (PFL) в Атланте (Джорджия, США), сообщает корреспондент Vesti.kz.

Файзолланова показала на весах 70,31 килограмма, Йиндрова - 70,22.

Поединок состоится 2 июля.

Напомним, Мартина входит в топ-3 и является претенденткой на выход в плей-офф турнира за миллион долларов. У нее в активе три очка после победы единогласным решением над бразильянкой Ванессой Мело. А вот у "Бопай" набранных очков совсем нет. Она была нокаутирована уже на второй минуте первого поединка против Лариссы Пачеко из Бразилии.

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Метки:
Файзолланова Замзагуль MMA

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