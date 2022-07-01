Прогноз Vesti.kz на второй бой казашки за миллион долларов

Уже в ночь на завтра, 2 июля, казахстанка Замзагуль Файзолланова (7-2) проведет второй поединок в регулярном сезоне американской лиги Professional Fighters League (PFL). Корреспондент Vesti.kz сделал прогноз на предстоящий бой "Бопай".

Соперницей 30-летней Замзагуль будет 31-летняя чешка Мартина Йиндрова (5-2). Второй бой будет иметь особое значение для спортсменки из Казахстана, ведь в первом она проиграла, и теперь необходимо срочно набирать очки. Что касается ее соперницы, то Мартина в предыдущей схватке выиграла решением и теперь идет в списке лидеров.

Бой стоит вторым в очереди с начала турнира и начнется ориентировочно в 04:30 утра по времени Нур-Султана. Прямую трансляцию ивента в Казахстане можно будет посмотреть по этой ссылке. Само событие пройдет в Атланте (Джорджия, США).

Первая соперница "Бопай", Ларисса Пачеко (16-4), была ярко выраженной ударницей и мощной финишеркой, которая завершила 15 из 16 победных поединков досрочно. У бразильянки куда больше опыта выступлений на большой арене, поэтому это сказалось на разгромном поражении Замзагуль.

Но теперь в соперницах менее опытная Йиндрова, которая выходила биться семь раз. Большая часть ее боев (4/7) обычно завершается судейским решением, поэтому такого "инстинкта убийцы", как у Пачеко, у Мартины нет. Сама Файзолланова тоже почти в половине случаев доводит поединки до решения судей - 4/9 случаев.

Есть смысл полагать, что предстоящий бой затянется и пройдет через всю 15-минутную дистанцию. Но для этого Замзагуль нужно быть внимательной в стойке, так как ее противница - базовая кикбоксерша. Самой казахстанке, вероятнее всего, нужно будет навязать свой геймплан и побольше бороться. Напомним, что она является мастером спорта РК по дзюдо и қазақша күрес.

Шансы на успех у Файзоллановой есть, и многое будет зависеть от того, удастся ли ей проводить тейкдауны и контролировать оппонентку на настиле.

Наш прогноз: бой пройдет всю дистанцию и завершится судейским решением.

Напомним, что спортсменки уже сделали вес перед поединком. Файзолланова оказалась чуть тяжелее соперницы.

Фото: PFL©️