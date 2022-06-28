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Бессонная ночь. Где и когда смотреть второй бой казашки на турнире за миллион долларов

Бессонная ночь. Где и когда смотреть второй бой казашки на турнире за миллион долларов
©PFL

Даже после нескольких мощных недель в UFC с участием казахстанцев нет времени отдыхать от крутых ивентов в мире ММА. Так, уже на этой неделе, в ночь на субботу, 2 июля, на турнире регулярного сезона Professional Fighters League (PFL) выступит казахстанка Замзагуль "Бопай" Файзолланова (7-2). Подробнее о предстоящем поединке рассказывает корреспондент Vesti.kz.

Соперницей 30-летней Замзагуль на турнире PFL 6 в Атланте (Джорджия, США) будет 31-летняя чешка Мартина Йиндрова (5-2). После одного проведенного боя Мартина входит в топ-3 и является претенденткой на выход в плей-офф. У нее в активе три очка после победы единогласным решением над Ванессой Мело.

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А вот у "Бопай" набранных очков совсем нет. Она была нокаутирована в первом бою уже на второй минуте поединка. Поэтому казахстанке необходимо реабилитироваться в противостоянии с Йиндровой.

Всего на турнире PFL 6 пройдут десять поединков, а бой между "Бопай" и Мартиной будет вторым с начала ивента. Сам турнир запланирован на 04:00 по времени Нур-Султана, поэтому схватка с участием казахстанки начнется ориентировочно в 04:30. 

В прямом эфире турнир PFL казахстанцы смогут посмотреть на YouTube-канале организации. 

Отметим, что в этом же турнире примут участие все десять девушек-бойцов из женского легкого веса:

Елена Колесник (6-4-0-1) - Ванесса Мело (11-9)
Марина Мохнаткина (6-3) - Абигейл Монтес (3-1)
Ларисса Пачеко (16-4) - Джина Фабиан (5-2)
Кайла Харрисон (13-0) - Кэтлин Янг (12-12-1)

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Фото: PFL©️

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Метки:
MMA Файзолланова Замзагуль Казахстан Чехия США

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