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Пояс Bellator и три победы в UFC. С кем подерется Асу Алмабаев в далекой Бразилии

Пояс Bellator и три победы в UFC. С кем подерется Асу Алмабаев в далекой Бразилии
©UFC

Асу Алмабаев (15-2) по праву считается одним из самых многообещающих проспектов казахстанского ММА. Уже в конце следующего месяца 28-летнему файтеру наилегчайшего веса предстоит третий бой в популярном азиатском промоушене Brave CF. Корреспондент Vesti.kz рассказывает в подробностях о следующем сопернике представителя команды DAR Pro Team.

В ночь на 31 июля в Гоянии (Бразилия) состоится турнир Brave 60. В рамках этого ивента Алмабаев подерется с 39-летним американцем Заком Маковски (21-10). К текущему моменту у Асу две победы в двух поединках лиги, а Маковски в дебюте дважды дрался с чемпионом мира по боевому самбо из России Велимурадом Алхасовым (8-1-0-1). Сначала победил раздельным решением, а затем таким же образом проиграл.

Маковски - ветеран, который прошел через многое. Он начинал с занятий вольной борьбой, затем перешел в грэпплинг и дважды становился чемпионом мира в этой дисциплине. В 2010 году Зак стал первым чемпионом легчайшего веса Bellator, но в 2012-м упустил пояс.

С февраля 2010 по октябрь 2011 года у Маковски была лучшая победная серия в профессиональной карьере. В течение 20 месяцев он одержал восемь побед в восьми противостояниях, финишировав пятерых соперников.

В 2012-м он проиграл два поединка кряду, после чего покинул лигу Bellator. В декабре 2013-го он дебютировал в UFC, выйдя на замену вместо выбывшего бойца. В тот вечер Маковски единогласным решением судей победил своего соотечественника и ровесника Скотта Йоргенсена.

Всего в UFC он провел семь боев, и ни один из них не завершился досрочно. Три боя он выиграл, а в оставшихся четырех уступил. Он победил Тима Эллиотта, который по сей день входит в топ-10 наилегчайшего веса UFC, но проиграл таким бойцам, как Жуссьер Формига, Джон Додсон, Джозеф Бенавидес и Дастин Ортис.

В 2017 году он провел два боя в АСА, но в лиге так и не задержался. Затем был длительный перерыв, и лишь в январе 2020-го он дебютировал в Brave первым боем против Алхасова. 

Всего в карьере Зака 21 победа: 13 - решением, семь - сабмишеном и одна - нокаутом. Также на его счету десять поражений: семь - решением и три - сабмишеном. Ни один из соперников не сумел его нокаутировать. Стоит отметить, что американец здорово практикует удушающие приемы, впрочем, как и сам Алмабаев.

На счету Маковски по две победы после удушений сзади и гильотиной, а также выигрыши "треугольником" и приемом "север-юг". В последние годы его бои чаще завершаются решением, и это, скорее всего, влияние возраста. Для наилегчайшей весовой категории 39 лет - очень много.

Тем не менее Зак станет одним из самых именитых соперников в карьере Асу. С учетом возраста и своего растущего потенциала, казахстанец будет фаворитом поединка. Посмотрим, как на казахстанца повлияет и то, что он подерется в далекой от родины Бразилии. Ранее он бился лишь в Казахстане, России и Бахрейне.

Ранее Алмабаев уже высказался о поединке.

Фото: UFC©️

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Метки:
MMA UFC Алмабаев Асу Бразилия США

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