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Алмабаев получил в соперники экс-чемпиона Bellator с опытом выступлений в UFC

Алмабаев получил в соперники экс-чемпиона Bellator с опытом выступлений в UFC
©instagram.com/asu_zulfikar57/

Стали известен соперник казахстанского бойца смешанного стиля Асу Алмабаева (15-2), сообщает корреспондент Vesti.kz

Алмабаев, выигравший 11 боев подряд сразится на турнире BRAVE CF 60 против бойца из США Зака Маковски (21-10). Бой в наилегчайшем весе пройдет 30 июля в Гоянии (Бразилия).

Маковски является бывшим чемпионом Bellator в легчайшем весе. Также на его счету семь боев в UFC, в которых он одержал три победы и потерпел четыре поражения.

Напомним, в предыдущем бою, который состоялся в рамках турнира лиги BRAVE CF в Бахрейне 28-летний казахстанец победил азербайджанца Имрана Магарамова (4-1), а затем его назвали в числе потенциальных кандидатов на переход в UFC.

Отметим, что ранее Алмабаев, выступающий в наилегчайшем весе, уже был чемпионом в лигах М-1 Global и Naiza.

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Метки:
Алмабаев Асу Naiza FC UFC

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