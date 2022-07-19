Первый казах с поясом у Хабиба. Кто такой Даурен Ермеков

Автор: Димаш Тулегенов

Даурен Ермеков (15-5) вновь, спустя несколько лет, является обладателем пояса крупной организации по смешанным единоборствам. Опять, как и тогда, этот титул имеет приставку "временный". Но это не столь большая проблема для казахстанца, ведь вскоре он все равно побьется за главное золото лиги Eagle FC.

Корреспондент Vesti.kz считает, что общественность незаслуженно обделяет вниманием Ермекова и его карьеру. В этом материале он объясняет, чем так хорош Даурен, и почему об этом не так много говорят.

34-летний уроженец Уральска - первый казахстанец в лиге Eagle FC, принадлежащей Хабибу Нурмагомедову, которому удалось добраться до чемпионского пояса, пусть даже и временного. В прошлом году титульное противостояние проиграл Руслан Сариев (13-1), а у Жасулана Акимжана (7-2) и Дияра Нургожая поединки за пояс срывались по разным причинам.

И здесь есть дежавю, ведь два с половиной года назад Ермеков завоевывал пояс временного чемпиона лиги GFC. Эта организация спустя год была выкуплена Хабибом и переименована в Eagle FC, а титул, доставшийся Даурену, он фактически так и не упустил (в проигранном противостоянии с Минеевым он на кону не стоял - Прим. автора).

Но в итоге звание временного чемпиона уже несуществующей лиги осталось в прошлом, и Ермекову пришлось одержать еще две победы, чтобы вернуть себе былой статус, но уже в Eagle FC. На выходных, в рамках турнира в Актау, средневес победил россиянина Гамзата Хирамагомедова (9-2) техническим нокаутом во втором раунде.

Почему подобные успехи Ермекова все равно остаются без должного внимания? Да, в Актобе, который стал для Даурена родным еще в детстве (он переехал туда с семьей и пошел там в первый класс - Прим. автора), его всегда встречают по-чемпионски, и в этом городе так происходит практически с каждым местным спортсменом.

Но в целом внимание к Даурену не такое большое, да и узнаваемость его на фоне главных звезд казахстанского ММА низкая. В первую очередь здесь нужно отметить характер Ермекова - это скромный парень, который просто делает свою работу. Даже во время интервью после боя с Хирамагомедовым он поблагодарил соперника за "раскрутку" их поединка, добавив, что сам не очень любит это делать.

В том же разговоре с журналистами Ермеков поблагодарил и отметил вклад всех его прошлых соперников, заявив, что без них не стал бы тем, кем является сегодня. Это очень благородные слова, и далеко не от каждого файтера такое услышишь.

Это такой тип бойца, который не будет много и громко говорить перед боями, а предпочтет ответить на колкости или оскорбления в свой адрес непосредственно в клетке во время поединка.

Несмотря на наличие пяти поражений, Даурен никогда не проигрывал каким-то неопытным или малоизвестным соперникам. Победить казахстанца смогли лишь россияне Магомед Мутаев (13-3), Хабиб Исаев (3-0), Шамиль Абдулаев (13-1), Аюб Гимбатов (10-1-0-1) и Владимир Минеев (16-1-1). Суммарный рекорд этих бойцов - 55 побед и шесть поражений.

Зато Ермеков побеждал опытных Хирамагомедова и Артура Гусейнова, нанес первые поражения в карьере Сергею Калинину и Нуцалхану Умаханову. И все это подтверждает высокий уровень казахстанца.

Может быть, у него не самый зрелищный стиль, но нужно напомнить, что он перешел в ММА лишь после 20 лет. Добиться таких успехов после позднего перехода крайне сложно. С 14 лет будущий чемпион активно занимался вольной борьбой, а перед переходом в ММА ему пришлось много работать над своей работой в стойке.

Поэтому фанаты Ермекова ценят в нем именно его характер. Он делает молча и спокойно то, что должен, при победах говорит о соперниках хорошо, а свои поражения принимает достойно. За него болеют не за стиль, яркие нокауты или что-то еще с точки зрения эффектности, а за дух и волю к победе.

И если до конца года Даурену удастся стать полноправным чемпионом Eagle FC, то его узнаваемость как в Казахстане, так и в России, должна вырасти до небывалого уровня. Кроме того, не забудем, что боец уже говорил о возможном реванше с чемпионом AMC Fight Nights Минеевым, обещая совсем другой исход.

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Фото: Eagle FC©️

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