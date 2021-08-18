Автор: Димаш Тулегенов

Уже сегодня, 18 августа, в Алматы пройдет долгожданный турнир по смешанным единоборствам Аlash Pride Grand Prix 67. Корреспондент Vesti.kz рассказал о карде ивента и его прямой трансляции.

Всего турнир проведет 11 боев по ММА, а также один поединок по правилам К-1. В предстоящем ивенте примут участие по девять спортсменов из Казахстана и Узбекистана, а также шесть атлетов из Кыргызстана.

Начало турнира запланировано на 15:00 по времени Нур-Султана. Пять боев по ММА пройдут в обычном формате, как и единственный поединок по К-1. Еще шесть схваток состоятся в рамках гран-при наилегчайшего веса.

Известный казахстанский боец полусреднего веса Серик Тлекеев (10-2) встретится с представителем Узбекистана Бобуром Курбановым (8-3). В рейтинговых боях будет еще четыре казахстанско-узбекских противостояний.

Среди них выделяется и долгожданный выход в клетку Замзагуль "Бопай" Файзоллановой (6-1), которая протестирует дебютантку Хожинисо Комолдинову (0-0) в легком весе. На вчерашней церемонии "лицом к лицу" уже было достаточно "жарко".

Ранее "Бопай" подписала контракт с американской лигой PFL, и у нее уже был назначен бой на этой неделе. Однако из-за проблем с визой дебют за океаном у казахстанки отложен до осени.

Непобежденный легковес Максат Есболатов (4-0) встретится с узбекистанцем Бобуржоном Абдулазимовым (6-1), а средневесу Бауыржану Калмурзаеву (1-0) будет противостоять Жонибек Номозов (1-0). По правилам К-1 казахстанец Галымжан Канаев (15-1) встретится с узбекистанцем Муроджоном Ахмедовым (6-0-3) в весе до 81 килограмма.

Еще в одном рейтинговом поединке представитель Узбекистана из тяжелой весовой категории Азамат Нуфтиллаев (8-0) встретится с кыргызстанцем Медербеком Нурмамат Уулу (2-4).

В GRAND PRIX до 57 килограммов встретятся следующие бойцы:

Ерасыл Шукатаев (Казахстан, 9-2) - Аргент Маратбек Уулу (Кыргызстан, 16-9).

Шухрат Оринбоев (Узбекистан, 4-0) - Кылым Алтымыш Уулу (Кыргызстан, 3-0).

Ержан Шапауов (Казахстан, 4-0) - Баяман Жолдубеков (Кыргызстан, 3-0).

Тимур Жапаров (Казахстан, 5-2-1) - Жасур Каримов (Узбекистан, 6-3).

Ерзат Шашубаев (Казахстан, 0-0) - Куттубек Айтиев (Кыргызстан, 1-0).

Лазизхон Узбеков (Узбекистан, 0-0) - Акылбек Ысманалиев (Кыргызстан, 3-0).

Прямая трансляция будет осуществлена на телеканале Qazsport. Эфир будет доступен по этой ссылке.

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