Непобежденный казахстанский боец ММА подписал контракт с одним из сильнейших промоушенов Азии

Непобежденный казахстанский боец смешанных единоборств (ММА) Али Кабдулла (6-0) подписал контракт с одним из сильнейших промоушенов Азии - UAE Warriors.

Об этом сам файтер сообщил у себя на странице в Instagram. "Держим курс на ОАЭ. Отдельный респект Саяту Абдрахманову за такую возможность", – подписал фото с контрактом Кабдулла.

25-летний Кабдулла выступает в полулегком дивизионе. Свой последний бой провел в Eagle FC (лиге Хабиба Нурмагомедова), задушив Имрана Жулагова (11-4) и одержав победу.

Выиграл все свои бои досрочно и заслужил внимание Хабиба, или почему Али Кабдулла - будущая звезда казахстанского ММА

Все самое актуальное о спорте в вашем телефоне - подписывайтесь на наш Instagram!