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Непобежденный казахстанский боец ММА подписал контракт с одним из сильнейших промоушенов Азии

Непобежденный казахстанский боец ММА подписал контракт с одним из сильнейших промоушенов Азии
Али Кабдулла. Фото: EFC©
Новости спорта Единоборства Смешанные

Непобежденный казахстанский боец смешанных единоборств (ММА) Али Кабдулла (6-0) подписал контракт с одним из сильнейших промоушенов Азии - UAE Warriors.

Об этом сам файтер сообщил у себя на странице в Instagram. "Держим курс на ОАЭ. Отдельный респект Саяту Абдрахманову за такую возможность", – подписал фото с контрактом Кабдулла.

25-летний Кабдулла выступает в полулегком дивизионе. Свой последний бой провел в Eagle FC (лиге Хабиба Нурмагомедова), задушив Имрана Жулагова (11-4) и одержав победу.

Выиграл все свои бои досрочно и заслужил внимание Хабиба, или почему Али Кабдулла - будущая звезда казахстанского ММА

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Метки:
MMA Бои по смешанным правилам

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