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Небитый казахстанец задушил чеченского соперника и добыл победу на EFC 31

Противником был представитель команды "Ахмат".

Небитый казахстанец задушил чеченского соперника и добыл победу на EFC 31
Али Кабдулла. Фото: EFC©️
Новости спорта Единоборства Смешанные
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Непобежденный казахстанский полулегковес Али Кабдулла (6-0) одержал очередную победу на турнире EFC 31, проходящем в Нижнем Новгороде (Россия), сообщает корреспондент Vesti.kz.

Соперником 25-летнего представителя команды Arlan MMA Pro Team был россиянин Имран Жулагов (11-4). Бой завершился в середине второго раунда, когда Али удалось поймать соперника на удушение со спины. Чеченский боец не имел возможности выбраться из захвата и сдался.


"Хочу посвятить эту победу Дню Независимости, а также поблагодарить команды Arlan MMA Pro Team и Tobet Top Team. Хочу дойти до пояса", - заключил Кабдулла после своей победы.

Эта победа стала для Али шестой в шести проведенных профессиональных поединках и первой в текущем году.

Ранее на этом же турнире выступили еще два казахстанца. Аслан Ораз одержал победу нокаутом, а Заур Албаков досрочно проиграл.

Отметим, что турнир EFC 31 закрывает год текущим ивентом. Владельцем организации с начала месяца является Хабиб Нурмагомедов.

 

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Метки:
MMA Бои по смешанным правилам Казахстан Россия Нурмагомедов Хабиб

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