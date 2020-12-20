Небитый казахстанец задушил чеченского соперника и добыл победу на EFC 31

Непобежденный казахстанский полулегковес Али Кабдулла (6-0) одержал очередную победу на турнире EFC 31, проходящем в Нижнем Новгороде (Россия), сообщает корреспондент Vesti.kz.
Соперником 25-летнего представителя команды Arlan MMA Pro Team был россиянин Имран Жулагов (11-4). Бой завершился в середине второго раунда, когда Али удалось поймать соперника на удушение со спины. Чеченский боец не имел возможности выбраться из захвата и сдался.
"Хочу посвятить эту победу Дню Независимости, а также поблагодарить команды Arlan MMA Pro Team и Tobet Top Team. Хочу дойти до пояса", - заключил Кабдулла после своей победы.
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