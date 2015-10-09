Чеченского бойца ММА наградили после победы нокаутом над казахом

Российская лига Absolut Championship Akhmat (ACA) назвала имена обладателей бонусов по итогам турнира АСА 198 в Грозном (Чеченская Республика, Россия). В число счастливчиков попал и обидчик казахстанца, сообщают Vesti.kz.

Так, нокаутировавший казахстанца Асылжана Бакытжанулы (17-7) за две минуты Сулим Баталов (10-1) получил бонус за лучшее выступление вечера. Чеченский файтер заработал дополнительные 20 тысяч долларов (10,2 миллиона тенге).

Аналогичный бонус получил чемпион организации в полулёгком весе(17-0). Лучшим боем вечера было признано противостояние между(13-1) и(25-11-0-1) - они получили 50 тысяч долларов (25,5 миллиона тенге) и 20 тысяч долларов (10,2 миллиона тенге) соответственно.

Также бонусы за досрочную победу были выданы Рамзану Сулейманову (9-1) и Арби Агуеву (33-13-0-2) - по пять тысяч долларов (2,5 миллиона тенге).

Напомним, что на АСА 198 выступили двое казахстанцев: Кайрат Ахметов (28-2) триумфально вернулся в бои, а Бакытжанулы проиграл жёстким нокаутом.

