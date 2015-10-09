Зидан отказал европейскому гранду и выбрал новую команду

Известный французский тренер Зинедин Зидан принял решение о своём будущем на фоне заинтересованности к его услугам сразу нескольких европейских грандов, передают Vesti.kz.

"Реал" в кризисе и мечтает о Зидане

Мадридский "Реал", которым ранее руководил Зидан, переживает непростое время: череда поражений и напряжённая внутренняя атмосфера доводят ситуацию до критической. Проект новоиспечённого рулевого Хаби Алонсо находится под угрозой, а матч Лиги чемпионов против "Манчестер Сити" эксперты называют решающим для сохранения его поста. Игроки осознают, что судьба тренера зависит от одной игры, а любая ошибка может определить дальнейшую траекторию команды.

На этом фоне стало известно об интересе "королевского клуба" к бвышему наставнику - Зидану.

Зидан выбирает сборную Франции

Тем не менее, как сообщает Fichajes, французский тренер отказался возвращаться в стан "сливочных". Он давно планирует возглавить сборную Франции после чемпионата мира 2026 года, чтобы построить долгосрочный проект и оставить наследие. Работа со сборной для Зидана — более стабильная и контролируемая перспектива, нежели возвращение в расколотый клуб без гарантий усилений и времени на перестройку состава.

Алонсо под давлением, "Реал" без плана Б

Отказ Зидана оставляет "Реал" в сложном положении: если Алонсо не победит "Манчестер Сити", клуб останется без авторитетного преемника. Руководство рассматривает альтернативы, но ни одна не обладает весом и опытом французского тренера. Болельщики требуют решения, однако поспешная замена может усугубить кризис. Судьба Алонсо и будущее тренерского кресла сейчас зависят от одного матча.

Клубу предстоит решить, выдерживать ли давление, перестраивать команду постепенно или действовать немедленно без гарантии идеального кандидата. Отказ Зидана, по данным источника, заставляет руководство серьёзно переосмыслить стратегию и направление развития клуба.

