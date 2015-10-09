Он неудержим: Месси вновь стал лучшим футболистом МЛС

Нападающий "Интер Майами" Лионель Месси второй сезон подряд признан лучшим футболистом МЛС, сообщают Vesti.kz со ссылкой на официальном сайте лиги.

Аргентинец вписал своё имя в историю турнира, став первым игроком, кому удалось завоевать эту награду два года подряд.

В 49 матчах минувшего сезона Месси отметился 43 забитыми мячами и 26 результативными передачами. Кроме того, он стал первым футболистом лиги, который в двух чемпионатах подряд поучаствовал минимум в 36 голах.

В плей-офф звёздный аргентинец записал на свой счёт 15 результативных действий — ещё один рекорд. В завершение сезона Месси помог "Интер Майами" завоевать Кубок МЛС.

Напомним, Месси выступает в "Интер Майами" с 2023 года. Также в его карьере были испанская "Барселона" и французский ПСЖ.

Ещё больше спортивных новостей в наших социальных сетях. Подписывайтесь на наш Instagram и Telegram!