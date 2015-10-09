Матч-центр Видео Галерея Опросы Вакансии Рекламодателям
Редакция +7 (700) 3 888 188
Реклама +7 (777) 001 44 99
Мы в соцсетях:
Мировой футбол
Сегодня 21:54
 

Он неудержим: Месси вновь стал лучшим футболистом МЛС

  Комментарии

Поделиться
Он неудержим: Месси вновь стал лучшим футболистом МЛС ©Depositphotos.com/thenews2.com

Нападающий "Интер Майами" Лионель Месси второй сезон подряд признан лучшим футболистом МЛС, сообщают Vesti.kz со ссылкой на официальном сайте лиги.

Поделиться

Нападающий "Интер Майами" Лионель Месси второй сезон подряд признан лучшим футболистом МЛС, сообщают Vesti.kz со ссылкой на официальном сайте лиги.

Аргентинец вписал своё имя в историю турнира, став первым игроком, кому удалось завоевать эту награду два года подряд.


В 49 матчах минувшего сезона Месси отметился 43 забитыми мячами и 26 результативными передачами. Кроме того, он стал первым футболистом лиги, который в двух чемпионатах подряд поучаствовал минимум в 36 голах.

В плей-офф звёздный аргентинец записал на свой счёт 15 результативных действий — ещё один рекорд. В завершение сезона Месси помог "Интер Майами" завоевать Кубок МЛС.

Напомним, Месси выступает в "Интер Майами" с 2023 года. Также в его карьере были испанская "Барселона" и французский ПСЖ.

Ещё больше спортивных новостей в наших социальных сетях. Подписывайтесь на наш Instagram и Telegram!

Лига конференций 2025/26   •   Италия, Флоренция   •   Общий этап, мужчины
11 декабря 22:45   •   не начат
Фиорентина
Фиорентина
(Флоренция)
- : -
Динамо К
Динамо К
(Киев)
Кто победит в основное время?
Фиорентина
Ничья
Динамо К
Проголосовало 0 человек

Реклама

Живи спортом!