Мировой футбол
Сегодня 20:04
 

Зарубежный клуб принял решение по вратарю сборной Казахстана после сенсации

  Комментарии

Зарубежный клуб принял решение по вратарю сборной Казахстана после сенсации Стас Покатилов. ©ФК "Сабах"

Вратарь сборной Казахстана по футболу Стас Покатилов снова выведет азербайджанский "Сабах" в статусе капитана команды в рамках 16-го тура премьер-лиги против "Сумгаита", передают Vesti.kz.

Стартовый состав "Сабаха" на матч выглядит следующим образом:

  • Стас Покатилов,
  • Алексей Исаев,
  • Хаял Алиев,
  • Велько Симич,
  • Игор Ногейра,
  • Аким Зедадка,
  • Стив Сольве,
  • Тимотеуш Пухач,
  • Иван Лепиница,
  • Умарали Рахмоналиев,
  • Аарон Малуда.

Перед игрой "Сабах" занимает второе место в турнирной таблице чемпионата Азербайджана, набрав 34 очка. "Сумгаит" располагается на пятой строчке с 27 баллами.

В предыдущем туре, 18 декабря, команда Покатилова громко заявила о себе, одержав сенсационную победу над лидером первенства — "Карабахом" (2:1).

Напомним, Стас Покатилов хорошо известен казахстанским болельщикам по выступлениям за "Кайрат", цвета которого он защищал с 2016 по 2021 год, а затем продолжил карьеру в "Актобе". В начале текущего года голкипер перебрался в Азербайджан и стал игроком "Сабаха", где быстро завоевал доверие тренерского штаба и статус одного из лидеров команды.

Чемпионат Азербайджана 2025/26   •   Азербайджан, Сумгаит   •   Регулярный чемпионат, мужчины
Сегодня 20:30   •   идёт
Сумгаит
Сумгаит
(Сумгаит)
0:1
Сабах
Сабах
(Баку)
Кто победит в основное время?
Сумгаит
Ничья
Сабах
Проголосовало 66 человек

