Зарубежный клуб принял решение по вратарю сборной Казахстана после сенсации

Вратарь сборной Казахстана по футболу Стас Покатилов снова выведет азербайджанский "Сабах" в статусе капитана команды в рамках 16-го тура премьер-лиги против "Сумгаита", передают Vesti.kz.
Стартовый состав "Сабаха" на матч выглядит следующим образом:
- Стас Покатилов,
- Алексей Исаев,
- Хаял Алиев,
- Велько Симич,
- Игор Ногейра,
- Аким Зедадка,
- Стив Сольве,
- Тимотеуш Пухач,
- Иван Лепиница,
- Умарали Рахмоналиев,
- Аарон Малуда.
Перед игрой "Сабах" занимает второе место в турнирной таблице чемпионата Азербайджана, набрав 34 очка. "Сумгаит" располагается на пятой строчке с 27 баллами.
В предыдущем туре, 18 декабря, команда Покатилова громко заявила о себе, одержав сенсационную победу над лидером первенства — "Карабахом" (2:1).
Напомним, Стас Покатилов хорошо известен казахстанским болельщикам по выступлениям за "Кайрат", цвета которого он защищал с 2016 по 2021 год, а затем продолжил карьеру в "Актобе". В начале текущего года голкипер перебрался в Азербайджан и стал игроком "Сабаха", где быстро завоевал доверие тренерского штаба и статус одного из лидеров команды.
Калмурза собрался в Европу и выбрал топ-клуб
Ещё больше спортивных новостей в наших социальных сетях. Подписывайтесь на наш Instagram и Telegram!
Реклама