Зарубежный клуб принял решение по вратарю сборной Казахстана после сенсации

Вратарь сборной Казахстана по футболу Стас Покатилов снова выведет азербайджанский "Сабах" в статусе капитана команды в рамках 16-го тура премьер-лиги против "Сумгаита", передают Vesti.kz.

Стартовый состав "Сабаха" на матч выглядит следующим образом:

Стас Покатилов,

Алексей Исаев,

Хаял Алиев,

Велько Симич,

Игор Ногейра,

Аким Зедадка,

Стив Сольве,

Тимотеуш Пухач,

Иван Лепиница,

Умарали Рахмоналиев,

Аарон Малуда.

Перед игрой "Сабах" занимает второе место в турнирной таблице чемпионата Азербайджана, набрав 34 очка. "Сумгаит" располагается на пятой строчке с 27 баллами.

В предыдущем туре, 18 декабря, команда Покатилова громко заявила о себе, одержав сенсационную победу над лидером первенства — "Карабахом" (2:1).

Напомним, Стас Покатилов хорошо известен казахстанским болельщикам по выступлениям за "Кайрат", цвета которого он защищал с 2016 по 2021 год, а затем продолжил карьеру в "Актобе". В начале текущего года голкипер перебрался в Азербайджан и стал игроком "Сабаха", где быстро завоевал доверие тренерского штаба и статус одного из лидеров команды.

