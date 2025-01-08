Испанский вингер каталонской "Барселоны" Ламин Ямаль дал комментарий по поводу своего будущего в команде, передает Vesti.kz.

В частности 17-летний футболист выразил надежду на скорое продление контракта с каталонским клубом.

"Я не знаю, когда контракт будет подписан, но я верю, что это произойдет скоро. В конце концов, "Барселона" - клуб моей жизни. Я надеюсь продлить свой контракт и оставаться в клубе как можно дольше. Я хочу играть за "Барселону", и я продлю свой контракт. Я сделаю это", - сказал Ямаль в интервью CNN.

В среду "Барселона" проведет полуфинальный матч Суперкубка Испании против "Атлетика". В чемпионате страны каталонцы идут на третьей строчке с 38 очками.

Сам Ямаль является воспитанником "сине-гранатовых". В прошлом году со сборной Испании он стал чемпионом Европы.