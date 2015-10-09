В Шотландии оценили дебютную игру Чеснокова за "Хартс"

Журналист авторитетного шотландского издания The Scottish Sun Роберт Мартин поделился мнением о первом матче казахстанского вингера Ислама Чеснокова в составе "Хартса", передают Vesti.kz со ссылкой на ASnews.kz.

По словам Мартина, выход Чеснокова на поле пришёлся на непростой отрезок встречи, когда команде необходимо было спасать матч, однако новичок сумел проявить себя с активной стороны.

"Он молодец, что заработал пенальти. Для него это была сложная игра, потому что "Хартсу" нужно было отыгрываться, но после выхода на замену Ислам выглядел очень активно. Правда, он также получил желтую карточку за безумный подкат, в котором умудрился травмировать одного из своих же одноклубников", — отметил Мартин.

Также шотландский журналист высказался о перспективах казахстанца в ближайшей встрече против одного из лидеров местного футбола — "Селтика".

"Думаю, он снова останется в запасе. Мне кажется, ему все еще нужно поработать над своей физической формой", — добавил эксперт.

Ислам Чесноков дебютировал за "Хартс" в матче 1/16 финала Кубка Шотландии против "Фалкирка". Казахстанец появился на поле на 77-й минуте и уже на 85-й заработал пенальти, который реализовал Лоуренс Шенкленд, сравняв счёт — 1:1. Однако в серии послематчевых пенальти "Хартс" уступил со счётом 4:5 и завершил выступление в турнире.

26-летний вингер присоединился к шотландскому клубу 6 января, перейдя из костанайского "Тобола" на правах свободного агента. Контракт Чеснокова с "Хартсом" рассчитан до лета 2028 года.

