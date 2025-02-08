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Вчера 12:59
 

В "Барселоне" разгорелся конфликт между тренером и игроком

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В "Барселоне" разгорелся конфликт между тренером и игроком ©facebook.com/fcbarcelona

У главного тренера "Барселоны" Ханс-Дитера Флика произошел конфликт с голкипером команды Иньяки Пеньей. 

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У главного тренера "Барселоны" Ханс-Дитера Флика произошел конфликт с голкипером команды Иньяки Пеньей. 

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По информации Sport.es 25-летний испанец обратился к тренеру, чтобы узнать, почему он потерял место в стартовом составе. Флик напомнил вратарю об опоздании на тренировку перед матчем с "Атлетиком" в Суперкубке Испании. Кроме того, немецкий специалист припомнил Пенье и другие нарушения дисциплины.

В текущем сезоне Пенья провел 22 матча во всех турнирах, пропустил 25 мячей и шесть раз отыграл на ноль.

В последних матчах ворота "Барселоны" защищает польский вратарь Войцех Щенсны. Основной вратарь каталонцев на сезон Марк Андре Тер Штеген получил тяжелую травму и продолжает восстановление. 

 

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