Главный тренер "Интер Майами" Херардо Мартино высказался о игровом времени аргентинского нападающего команды Лионеля Месси, сообщают Vesti.kz.

"Несколько дней назад мы говорили о том, что Месси должен отдыхать и восстанавливаться каждые три-четыре дня, ясно, что среда не будет этим днем. Вы все знаете, как он любит играть. Так что, пока Месси ничего не просит, он будет продолжать играть", - приводит слова Мартино Goal.

В следующем матче "Интер Майами" сыграет с "Цинциннати" в полуфинале Открытого клубка США. Игра состоится в ночь на 24 августа.

Клуб Месси впервые вышел в Лигу чемпионов

Ранее Месси выиграл свой первый титул в составе "Интер Майами", выиграв турнир Кубка лиг MLS + MX. Аргентинец завоевал 44-й трофей в профессиональной карьере и стал самым титулованным футболистом в истории.