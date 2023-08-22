Тренер "Интер Майами" высказался об игре Месси

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Сегодня 07:45
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Главный тренер "Интер Майами" Херардо Мартино высказался о игровом времени аргентинского нападающего команды Лионеля Месси, сообщают Vesti.kz.

"Несколько дней назад мы говорили о том, что Месси должен отдыхать и восстанавливаться каждые три-четыре дня, ясно, что среда не будет этим днем. Вы все знаете, как он любит играть. Так что, пока Месси ничего не просит, он будет продолжать играть", - приводит слова Мартино Goal.

В следующем матче "Интер Майами" сыграет с "Цинциннати" в полуфинале Открытого клубка США. Игра состоится в ночь на 24 августа.

Клуб Месси впервые вышел в Лигу чемпионов

Ранее Месси выиграл свой первый титул в составе "Интер Майами", выиграв турнир Кубка лиг MLS + MX. Аргентинец завоевал 44-й трофей в профессиональной карьере и стал самым титулованным футболистом в истории.

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Метки:
Месси Лионель США

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