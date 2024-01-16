The Best от ФИФА: за кого голосовал Месси

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Сегодня 08:47
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Международная федерация футбола (ФИФА) опубликовала итоги голосования в номинации на лучшего игрока 2023 года на церемонии The Best FIFA Football Awards, сообщают Vesti.kz.

Стало известно, как проголосовал аргентинский нападающий "Интер Майами" и сборной Аргентины Лионель Месси, который и выиграл приз.

Аргентинец поставил на первое место нападающего "Манчестер Сити" Эрлинга Холанда, на втором - расположил своего бывшего партнера по ПСЖ Килиана Мбаппе, а третье досталось нападающему сборной Аргентины и "Манчестер Сити" Хулиану Альваресу.

Отметим, что Месси набрал одинаковое количество очков с Холандом, но выиграл приз The Best благодаря дополнительным показателям. Мбаппе стал третьим в голосовании.

Для 36-летнего аргентинца это третья награда в карьере. Ранее Месси был удостоен The Best от ФИФА в 2019 и 2022 году.

Таким образом, Месси обогнал по этому показателю нападающего "Аль-Насра" Криштиану Роналду. Португалец становился обладателем премии по итогам 2016 и 2017 года.

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В 2023 году Месси в составе ПСЖ стал чемпионом Франции, вместе с американским "Интер Майами" выиграл Leagues Cup и стал самым титулованным футболистом в истории, обогнав своего бывшего одноклубника по "Барселоне" Дани Алвеса, который выиграл 43 трофея. В октябре Месси стал восьмикратным обладателем награды "Золотой мяч".

Холанд вместе с "Манчестер Сити" стал чемпионом Англии, обладателем Кубка страны, победителем Лиги чемпионов, Суперкубка УЕФА и клубного чемпионата мира. Также он был признан лучшим игроком сезона в Европе по версии Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).

Мбаппе в составе ПСЖ первенствовал в Лиге 1 и завоевал Суперкубок Франции, а также пятый раз подряд стал лучшим бомбардиром чемпионата страны.

Метки:
Месси Лионель Холанд Эрлинг Мбаппе Килиан ФИФА Манчестер Сити ПСЖ

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