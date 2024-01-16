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Месси выиграл премию The Best от ФИФА! Обогнал Роналду

Месси выиграл премию The Best от ФИФА! Обогнал Роналду
©FIFA

Нападающий "Интер Майами" и сборной Аргентины Лионель Месси стал обладателем награды ФИФА (Международной федерации футбола) лучшему игроку по итогам 2023 года, сообщают Vesti.kz.

Торжественная церемония The Best FIFA Football Awards прошла в Лондоне. Для 36-летнего аргентинца это третья награда в карьере. Ранее Месси был удостоен The Best от ФИФА в 2019 и 2022 году.

Таким образом, Месси обогнал по этому показателю нападающего "Аль-Насра" Криштиану Роналду. Португалец становился обладателем премии по итогам 2016 и 2017 года.

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Отметим, что Месси не приехал на мероприятие. Ранее СМИ сообщали, что он пропустит церемонию ФИФА из-за проигрыша в номинации. Награду забрал его бывший одноклубник Тьерри Анри, который вел церемонию.

На приз The Best FIFA также претендовали норвежский нападающий "Манчестер Сити" Эрлинг Холанд и французский форвард "Пари Сен-Жермен" Килиан Мбаппе.

В 2023 году Месси в составе ПСЖ стал чемпионом Франции, вместе с американским "Интер Майами" выиграл Leagues Cup и стал самым титулованным футболистом в истории, обогнав своего бывшего одноклубника по "Барселоне" Дани Алвеса, который выиграл 43 трофея. В октябре Месси стал восьмикратным обладателем награды "Золотой мяч".

Холанд вместе с "Манчестер Сити" стал чемпионом Англии, обладателем Кубка страны, победителем Лиги чемпионов, Суперкубка УЕФА и клубного чемпионата мира. Также он был признан лучшим игроком сезона в Европе по версии Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).

Мбаппе в составе ПСЖ первенствовал в Лиге 1 и завоевал Суперкубок Франции, а также пятый раз подряд стал лучшим бомбардиром чемпионата страны.

Итоги премии The Best от ФИФА:

Лучший тренер 2023 года среди мужчин - Хосеп Гвардиола ("Манчестер Сити");

Лучший тренер 2023 года среди женщин - Сарина Вингман (женская сборная Англии);

Мужская символическая сборная 2023 года: Тибо Куртуа; Кайл Уолкер, Джон Стоунз, Рубен Диаш; Кевин Де Брюйне, Джуд Беллингем, Бернарду Силва; Лионель Месси, Килиан Мбаппе, Эрлинг Холанд, Винисиус Жуниор;

Женская символическая сборная 2023 года: Ирпс, Кармона, Бронз, Гринвуд, Уэлш, Руссо, Джеймс, Тун, Бонмати, Морган, Керр;

Лучший вратарь 2023 года среди женщин: Мэри Ирпс ("Манчестер Юнайтед" и сборная Англии);

Лучший вратарь 2023 года среди мужчин: Эдерсон ("Манчестер Сити" и сборная Бразилии);

Приз fair play (честная игра) за 2023 год - сборная Бразилии за их борьбу с расизмом;

Премия Пушкаша (самый красивый гол) за 2023 год - полузащитник "Ботафого" Гильерме Мадруга за гол через себя из-за пределов штрафной в ворота «Новоризонтино» (1:0) в матче 14-го тура бразильской Серии В;

Лучший фанат 2023 года - болельщик "Колона";

Лучший игрок 2023 года - Лионель Месси ("Интер Майами" и сборная Аргентины);

Приз за развитие женского футбола - Марта (сборная Бразилии);

Лучшая футболистка 2023 года - Айтана Бонмати ("Барселона" и сборная Испании).

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Метки:
Месси Лионель ФИФА Роналду Криштиану Холанд Эрлинг Мбаппе Килиан

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