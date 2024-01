Месси выиграл премию The Best от ФИФА! Обогнал Роналду

Нападающий "Интер Майами" и сборной Аргентины Лионель Месси стал обладателем награды ФИФА (Международной федерации футбола) лучшему игроку по итогам 2023 года, сообщают Vesti.kz.

Торжественная церемония The Best FIFA Football Awards прошла в Лондоне. Для 36-летнего аргентинца это третья награда в карьере. Ранее Месси был удостоен The Best от ФИФА в 2019 и 2022 году.

Таким образом, Месси обогнал по этому показателю нападающего "Аль-Насра" Криштиану Роналду. Португалец становился обладателем премии по итогам 2016 и 2017 года.

