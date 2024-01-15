Войти через социальную сеть
Пожалуйста, подождите... Укажите email Укажите имя или псевдоним Укажите пароль Для регистрации на сайте Вы должны принять Правила сообщества Для редактирования профиля необходимо авторизоваться на сайте Укажите корректный Email material_dobavlen_v_izbrannoe Добавить в избранное Убрать из избранного Пароли не совпадают Задайте пароль для входа на сайт Хороший пароль должен содержать строчные, заглавные латинские буквы и цифры. Рекомендуется добавлять знаки препинания и задавать длину пароля не менее 8 символов Спасибо за Ваш голос! Добавить +1 Убрать +1 Выберите вариант ответа
Место
Қазақша Табло Lifestyle
Бокс MMA Футбол Хоккей Футзал Теннис Борьба Атлетика Баскетбол Букмекеры Другие Еще
Размещение рекламы: +7 700 388 81 09
KZ
Спорт Это интересно Vesti.kz
Қазақша
Вход на сайт
Войти через социальную сеть:
Ваш аккаунт на Vesti.kz Забыли пароль?
Забыли пароль?

Укажите email, на который будет отправлен Ваш новый пароль. Впоследствии Вы сможете изменить пароль в личном профиле.

Реклама

Новости спорта Футбол Мировой футбол
Комментарии

Месси "лишили" престижной награды. Стала известна реакция аргентинца

Месси "лишили" престижной награды. Стала известна реакция аргентинца
©instagram.com/afaseleccion

Форвард "Интер Майами" Лионель Месси не получит награду в номинации "Лучший игрок" на церемонии The Best FIFA Football Awards 2023, сообщают Vesti.kz со ссылкой на D Sports.

Ранее появилась информация в СМИ о том, что форвард "Манчестер Сити" Эрлинг Холанд станет обладателем этой награды. Источник также утверждает, что Месси не намерен присутствовать на церемонии, несмотря на то, что его имя включено в финальный тройку номинантов.

С начала лета прошлого года 36-летний аргентинец выступает за "Интер Майами" в МЛС. В предыдущем сезоне Месси провёл 14 матчей за команду, забил 11 голов и сделал пять голевых передач.

Поделиться в соц. сетях:

Реклама



Метки:
Месси Лионель

Реклама

Загрузка матч-центра...

Ссылки по теме:

Статистика
Футбол
  • Футбол
  • Хоккей
  • Футзал
  • Волейбол
  • Баскетбол
  • Бенди
  • Гандбол

Реклама

Новости
Вчера , 22:58
Мировой футбол
©instagram.com/afaseleccion Месси "лишили" престижной награды. Стала известна реакция аргентинца
Вчера , 20:58
Мировой футбол
©instagram.com/leomessi Бекхэм показал фото с Месси стоимостью 400 миллионов евро
Вчера , 16:24
Мировой футбол
©instagram.com/cristiano/leomessi Месси нашел способ поставить точку в споре с Роналду
Вчера , 15:44
Мировой футбол
©ФК "Аль-Наср"/ "Аль-Хиляль" Названо ключевое отличие Роналду от Неймара
Вчера , 13:42
Мировой футбол
©instagram.com/cristiano Роналду тайно женился на Джорджине? На его руке видели кольцо
Вчера , 12:40
Мировой футбол
©instagram.com/portugal/ Криштиану Роналду "выгнали" из сборной Португалии
14 января, 22:30
Мировой футбол
©twitter.com/vinijr "Манчестер Юнайтед" хочет подписать Винисиуса из "Реала"
14 января, 13:09
Мировой футбол
©bjk.com.tr Зайнутдинову нашли конкурента в ПСЖ: "Бешикташ" настаивает на его трансфере
14 января, 09:07
Мировой футбол
©instagram.com/ittihadclub.sa Карима Бензема отстранили от тренировок "Аль-Иттихада"
13 января, 13:16
Мировой футбол
©twitter.com/PSG_English Легенда "Реала" сравнил Роналду и Мбаппе
13 января, 12:14
Мировой футбол
©ФК "Интер Майами". Ради фанатов! Стало известно странное требование "Интера Майами" к Месси
13 января, 08:09
Мировой футбол
©ФК "Интер Майами" Месси спровоцировал безумную реакцию болельщиков в США
12 января, 22:59
Мировой футбол
©ФК "Аль-Наср" В "Аль-Насре" сделали признание о Роналду
11 января, 21:08
Мировой футбол
©football365.com Бывший тренер сборной Англии Эрикссон заявил, что болен раком
11 января, 19:22
Мировой футбол
©facebook.com/GambiaFootballFederation Игроки сборной Гамбии чуть не погибли во время полета: подробности
11 января, 16:53
Мировой футбол
©ligue1.com Неймар шокировал заявлением о Месси и ПСЖ
11 января, 15:22
Мировой футбол
©ФК "Аль-Наср" Криштиану Роналду показал смысл своей жизни
11 января, 13:35
Мировой футбол
©instagram.com/leomessi/ и /cristiano/ "Суперзолотой мяч": что это за награда, которой нет ни у Месси, ни у Роналду
11 января, 13:14
Мировой футбол
©Кадр из видео В Саудовской Аравии освистали минуту молчания по Беккенбауэру
11 января, 12:50
Мировой футбол
©ФК"Реал" Мадрид Назван футбольный клуб с самой прибыльной академией в мире. "Реал" только 4-й
11 января, 11:51
Мировой футбол
©instagram.com/ittihadclub.sa/ Бензема бросил Роналду и нашел новый клуб
11 января, 00:00
Мировой футбол
©instagram.com/uzbekistanfa/ Суперкомпьютер рассчитал шансы легионеров из КПЛ выиграть Кубок Азии
10 января, 22:56
Мировой футбол
©ФК "Кайрат" Георгий Жуков сравнил зарплаты в Казахстане и Европе
10 января, 17:59
Мировой футбол
©twitter.com/AlNassrFC В "Реале" оценили роль Роналду в популярности Саудовской Про-Лиги
10 января, 09:44
Мировой футбол
©ФК "Аль-Наср" Криштиану Роналду купил особняк на "Острове миллиардеров"
9 января, 20:58
Мировой футбол
©twitter.com/CBF_Futebol Грозит отстранение? Стало известно решение ФИФА по сборной Бразилии
9 января, 17:22
Мировой футбол
©instagram.com/ofcarolferreira Модель "отшила" Неймара. Ее фанаты Джастин Бибер и звезда "Реала"
9 января, 17:00
Мировой футбол
©twitter.com/PochoLavezzi Экс-игрок ПСЖ помещен в психиатрическую клинику - подробности
9 января, 16:37
Мировой футбол
©ФК "Аль-Наср" "Наследие продолжится". Фанаты восхитились суперголом сына Криштиану Роналду
9 января, 15:56
Мировой футбол
©ФК "Кайрат" Лучший бомбардир КПЛ нашел новый клуб

Реклама

Реклама

© 2008 - 2024 ТОО «EML»
Устанавливайте приложения
СПОРТ
Это интересно
VESTI.KZ

По вопросам размещения рекламы:

+7 700 388 81 09

© 2008 - 2024 ТОО «EML»
Как перепечатывать с Vesti.kz
Ошибка в тексте?
Выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
Система Orphus