Месси "лишили" престижной награды. Стала известна реакция аргентинца

Форвард "Интер Майами" Лионель Месси не получит награду в номинации "Лучший игрок" на церемонии The Best FIFA Football Awards 2023, сообщают Vesti.kz со ссылкой на D Sports.

Ранее появилась информация в СМИ о том, что форвард "Манчестер Сити" Эрлинг Холанд станет обладателем этой награды. Источник также утверждает, что Месси не намерен присутствовать на церемонии, несмотря на то, что его имя включено в финальный тройку номинантов.

С начала лета прошлого года 36-летний аргентинец выступает за "Интер Майами" в МЛС. В предыдущем сезоне Месси провёл 14 матчей за команду, забил 11 голов и сделал пять голевых передач.