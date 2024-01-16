Месси набрал одинаковое количество очков с Холандом. Почему приз ФИФА достался Лео?

В Лондоне (Англия) прошла церемония вручения наград The Best FIFA Football Awards 2023 от Международной федерации футбола (ФИФА), где приз лучшему игроку года достался нападающему "Интер Майами" Лионелю Месси. При этом аргентинец набрал одинаковое количество очков с нападающим "Манчестер Сити" Эрлингом Холандом, но все решил дополнительный показатель. Подробнее - в материале Vesti.kz.

Напомним, победителя в The Best определяют по итогам голосования среди болельщиков, журналистов, капитанов и тренеров сборных.

Каждый участник опроса расставлял кандидатов по местам: первое 5 очков, второе – 3, третье – 1.

Далее очки суммировались в каждой категории и конвертировались в общие баллы: за победу – 13 баллов, второе место – 11 баллов.

Суммарно Месси и Холанд набрали по 48 баллов, у Килиана Мбаппе из ПСЖ – 35. В этом случае смотрят на дополнительные показатели. Первый – наибольшее количество первых мест от капитанов. И тут преимущество у аргентинца.

● Капитаны: Месси – 13 (677), Холанд – 11 (557), Мбаппе – 9 (282);

● Тренеры: Холанд – 13 (541), Месси – 11 (476), Мбаппе – 9 (302);

● Медиа: Холанд – 13 (729), Месси – 11 (315), Мбаппе – 9 (168);

● Фанаты: Месси – 13 (613,293), Холанд – 11 (365,893), Мбаппе – 8 (201,866);

Напомним, Месси не приехал на церемонию. Сообщалось, что аргентинский нападающий пропустит церемонию награждение The Best из-за проигрыша в номинации лучший игрок года Холанду.

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В 2023 году Месси в составе ПСЖ стал чемпионом Франции, вместе с американским "Интер Майами" выиграл Leagues Cup и стал самым титулованным футболистом в истории, обогнав своего бывшего одноклубника по "Барселоне" Дани Алвеса, который выиграл 43 трофея. В октябре Месси стал восьмикратным обладателем награды "Золотой мяч".

Холанд вместе с "Манчестер Сити" стал чемпионом Англии, обладателем Кубка страны, победителем Лиги чемпионов, Суперкубка УЕФА и клубного чемпионата мира. Также он был признан лучшим игроком сезона в Европе по версии Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).

Мбаппе в составе ПСЖ первенствовал в Лиге 1 и завоевал Суперкубок Франции, а также пятый раз подряд стал лучшим бомбардиром чемпионата страны.

Итоги премии The Best от ФИФА - здесь.